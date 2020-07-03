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Стало известно, когда в Пскове пройдет концерт на открытом воздухе «Лавандовая ночь»

1 августа на террасе отеля «Покровский» пройдет концерт на открытом воздухе «Лавандовая ночь».

Этим выступлением Губернаторский симфонический оркестр Псковской области откроет Летние сезоны после длительного перерыва, связанного с запретом на проведение массовых мероприятий.

Ценителей классической музыки вновь ждет «Лавандовая ночь», а это - теплый вечер, переходящий в сумерки бархатной ночи, великолепный вид на Покровскую башню на набережной реки Великой и прекрасная музыка в исполнении оркестра и Лауреата Международных конкурсов, солистки Мариинского театра Марии Баянкиной. Неоднократная участница open-air концертов в Пскове, Мария Баянкина известна слушателям как великолепное сопрано, украшающее любой концерт с ее участием. Настоящим подарком слушателям станут лучшие страницы из ее репертуара, включающего в себя широчайшую палитру оперных арий и вокальной музыки самых разных музыкальных школ и направлений.

Художественный руководитель и автор идеи Летних сезонов - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский

Начало концертов в 19.00 и 22.00

Концерты пройдут с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Стоимость билетов - от 1300 до 8000 рублей.

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