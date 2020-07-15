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Стало известно, когда псковичи увидят «Спящую красавицу» в исполнении Русского имперского балета

21 и 22 ноября в Большом концертном зале Псковской филармонии покажут «Спящую красавицу» в исполнении Русского имперского балета. По сложившейся традиции известный коллектив выступит в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Любителям балета ждет встреча не только со «Спящей красавицей», но и с уникальной «Шопенианой» - это постановки, принадлежащие к числу выдающихся произведений классического балетного искусства. Не одно десятилетие они покоряют зрителей высокой поэтической красотой и романтичностью.

Программа:

1 отделение: «Шопениана»

2 отделение: 3-й акт балета «Спящая красавица» - «Свадьба принцессы Авроры»

Имперский Русский Балет

Художественный руководитель – Заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский

Билеты уже есть в продаже. Их стоимость разнится от 600 до 2000 рублей.

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