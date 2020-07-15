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Долгожданным назвал возвращение к зрителю после карантина дирижер Хондзинский

Главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский поделился эмоциями перед возобновлением выступлений музыкального коллектива.

По его словам, момент возвращения к концертной жизни был долгожданным: новые концерты - это возобновление сотворчества с музыкантами, обмена эмоциями со зрителями.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему фестивалю «Музыка на воде», Николай Хондзинский отметил, что летний сезон традиционно начнут open-air «Лавандовая ночь» и «Золото Вены». Оба проекта будут представлены по два раза в день.

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«Билеты на "Лавандовую ночь" уже проданы, на "Золото Вены" осталось лишь насколько билетов, - заметил главный дирижер. - Мы видим, насколько важны наши встречи для псковского зрителя».

Старт летнего сезона беспрецедентен по динамике: в августе оркестр даст 6 концертов, сейчас музыканты работают в напряженном режиме, отметили участники пресс-конференции.