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Пока рано говорить о точной дате начала филармонического сезона - Елизавета Барышникова

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова сообщила, что в настоящее время рано озвучивать точную дату старта очередного концертного сезона. «Даты и договоренности есть, переносы концертов есть, - пояснила она. - Но пока не будем спешить и анонсировать то, в чем не уверены», - сказала она на пресс-конференции 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Елизаветы Барышниковой, события разворачиваются непредсказуемо, невозможно знать наверняка, когда можно будет вернуться к обычной жизни. Опасения дирекции филармонии связаны, в том числе, с тем, что во время начала карантина зрителям приходилось возвращать много билетов - организаторы не хотят повторить подобный опыт.

В настоящее время известно о датах переноса Фестиваля русской музыки, в рамках которого псковский зритель сможет увидеть на сцене БКЗ балет «Спящая красавица». Также на сайте филармонии анонсирован ряд прокатных концертов. Впрочем, прокатчики не спешат их рекламировать, так как тоже не имеют четкого представления о дальнейшем режиме проведения выступлений.

«Все очень непонятно, в Москве начали работать залы с 50%-ной загрузкой, - заметила Елизавета Барышникова. - В прокатных залах рентабельность уходит. Организаторам работать на любой площадке сейчас неинтересно».

Однако, как сообщила директор филармонии, третий концерт фестиваля «Музыка на воде», который состоится 12 сентября в Мирожском дендропарке, можно будет считать стартом традиционного концертного сезона в Псковской филармонии.