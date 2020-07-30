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Восхитительно, трогательно, чувственно: псковичи делятся впечатлениями от «Лавандовой ночи» в соцсетях

1 августа после 5-месячного карантинного молчания в Пскове впервые зазвучала живая классическая музыка. Концертом «Лавандовая ночь» Псковская филармония открыла летний сезон выступлений Псковского губернаторского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Николая Хондзинского.

Концерт проводился с соблюдением всех мер, рекомендованных Роспотребнадзором: в масках и с соблюдением социальной дистанции. На входе всем гостям измеряли температуру и обрабатывали руки антисептиком. Судя по отзывам в соцсетях, праздник музыки получился невероятным по атмосфере.

«Лавандовая ночь» подарила нам музыку эпохи барокко, величайшие произведения И.С.Баха, Генделя, А.Вивальди и т.д., которые прозвучали впервые в нашем городе. Это было восхитительно, трогательно, чувственно. Брависсимо всем», - пишет гостья вечера Розалия Нуриахметова.

Фото Розалии Нуриахметовой, ВКонтакте

«Ах, как же прекрасна барочная музыка! Как великолепна Покровская башня! Как гостеприимно встречает отель «Покровский»! Как волшебна «Лавандовая ночь»! Как восхитительна Мария Баянкина! Какой же классный у нас Псковский симфонический оркестр! Как же это здорово всё! Суббота! Лето! Восторг!» - восхищается Наталия Тиханова.

Фото Наталии Тихановой, ВКонтакте

Псковский фотограф Катерина Кочкина также побывала на концерте: «Музыка возвращается! «Лавандовая ночь» - cамая музыкальная ночь лета состоялась солнечным вечером!»

Фото Катерины Кочкиной, ВКонтакте