Сцена / Концерты

Псковская филармония не готова озвучить точные даты возобновления концертной работы

Псковская филармония не готова озвучивать точные даты возобновления концертной работы. Отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции, директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова отметила, что в настоящее время учреждение культуры живет в режиме ожидания и не готово озвучивать точные даты возобновления концертной работы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Это касается как представлений для детской аудитории, так и выступлений для взрослого зрителя. «Всем придется подождать, - сказала Елизавета Барышникова. - В афише уже есть мероприятия для детей, но они прокатные. Свои мы пока не ставим. Мы настолько устали от возврата билетов, что не хотим сейчас планировать».

По словам художественного руководителя, главного дирижера Псковского Губернаторского симфонического оркестра Николая Хондзинского, фестиваль русской музыки состоится частично, сейчас происходят замены ряда концертов. Кроме того, он выразил надежду, что псковичи все же услышат программы оркестра, приуроченные к юбилея Чайковского и Бетховена.

«Хочется назвать конкретные даты, но пока воздержимся, - подчеркнул дирижер. - Программы есть, вопрос только в том, когда мы сможем их исполнить. Для этого надо, чтобы эпидемиологическая ситуация изменилась радикально».