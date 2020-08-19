Сцена / Концерты

По псковским улицам с оркестром

Фото: Яна Жаринцова, https://vk.com/philpskov

Пять месяцев без живых симфонических концертов - мог ли Псков представить себе такое в начале этого года? Еще в начале весны горожане оживленно обсуждали программу Фестиваля русской музыки, который должен был начаться 18 марта: пока одни искали «лишний билетик» на балет «Спящая красавица», другие - те, кто билетики выкупил еще в феврале, - примеряли новые наряды, которые надо было «выгулять» в Большой концертный зал Псковской филармонии. Карантин разрушил множество планов и стал шоком для всех сфер нашей жизни, культурная - не исключение.

Возобновления музыкальных концертов псковичи ждали долго. Смотрели онлайн-трансляции, в которых принимали участие местные музыканты. Поглядывали в афишу на сайте филармонии - вдруг там появился какой-то просвет? Жизнь будто остановилась в ожидании чего-то нового - как замирает природа накануне весны. И вот свершилось: на календаре маячит третья неделя августа, сентябрь не за горами, а в душе и в концертной повестке Пскова - самая настоящая весна. Кажется, Псковский губернаторский симфонический оркестр наверстывает упущенное, взламывая лед карантинных ограничений, набирая рост, силу и яркость красок.

Чего стоило возвращение артистов к слушателям, какие сюрпризы они подготовили для своих поклонников и самое главное - при чем здесь утки, читайте в нашей публикации.

Возвращение музыки

Фото: Кирилл Кожуков, https://vk.com/philpskov

Первыми ласточками нового концертного сезона в Пскове стали июньские новости о том, что Псковский губернаторский симфонический оркестр спустя три месяца карантина возобновил репетиции. Да, музыканты рассаживались на безопасном расстоянии друг от друга, да, приходили только те, кто играл на струнных музыкальных инструментах и кто не входил в группу риска по возрасту и здоровью, да, все были в масках. Но музыка ожила - и это было главным.

«Все репетиции проходят с соблюдением эпидемиологических норм и требований, в безопасном формате, - делилась впечатлениями директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. - Возобновление репетиций - это первый шаг к возобновлению нашей деятельности и проектов, чего мы очень ждём».

Как признался главный дирижер и художественный руководитель оркестра Николай Хондзинский, карантин даже сыграл на руку псковским артистам, дав импульс к освоению нового репертуара. На вынужденных каникулах музыкантам скучать не пришлось: в плотном режиме они разучивали барочную программу - прежде Псковский симфонический музыку этой эпохи играть не отваживался: слишком непривычная стилистика.

Но маэстро был уверен в своем выборе репертуара, который планировалось представить на первом концерте летнего сезона - open-air'е «Лавандовая ночь» в отеле «Покровский» 1 августа.

Лавандовое открытие

В интервью, посвященных первому выступлению оркестра после снятия карантина, Николай Хондзинский обещал, что результат превзойдет ожидания, так как музыканты сделал огромный качественный прорыв. Обещал - и был прав.

«Лавандовая ночь» - проект, которому в этом году исполнилось три года. Его можно смело причислять к числу удачнейших идей Псковской филармонии. Удивительная атмосфера летних вечеров с видом на Покровскую башню, прекрасная музыка и вокал Марии Баянкиной - все это не могло не растопить сердца самой взыскательной аудитории. Билеты расходились как горячие пирожки. Ну а сейчас, в условиях, когда эти сердца еще и исстрадались в ожидании возвращения оркестра на сцену, концерт стал просто бомбой. Последней каплей, переполнившей чашу нетерпения, стали новости о том, что на концерте можно будет услышать живое исполнение на лютне и настоящем клавесине. Пропустить такое не мог себе позволить ни один уважающий себя псковский поклонник классической музыки.

И вот - ложи блещут, температура проверена, руки продезинфицированы - и заполняют все пространство террасы «Покровского» первые звуки не исполнявшихся ранее в Пскове произведений Баха, Генделя, Вивальди. Все, чего так долго ждали псковичи, сбылось: и роскошное сопрано Марии Баянкиной, и внимательный и строгий Николай Хондзинский, и долгожданные знакомые лица псковских оркестрантов, и отзывчивая, щедрая на эмоции публика.

Соцсети заполонили фотографии и отзывы: думается, хэштэг #лавандоваяночь на какое-то время даже побил по популярности #псков. «Это было восхитительно, трогательно, чувственно. Брависсимо всем», - пишет гостья вечера Розалия Нуриахметова. «Ах, как же прекрасна барочная музыка! Как великолепна Покровская башня! Как гостеприимно встречает отель «Покровский»! Как волшебна «Лавандовая ночь»! Как восхитительна Мария Баянкина! Какой же классный у нас Псковский симфонический оркестр! Как же это здорово всё! Суббота! Лето! Восторг!» - восхищается Наталия Тиханова. «Это было волшебно. Благодарю за удовольствие» - делится впечатлениями еще одна гостья «Лавандовой ночи». А известный в Пскове фотограф Катерина Кочкина даже назвала концерт «музыкальной телепортацией во времени и пространстве».

Золотые вечера

Следующим летним подарком псковичам стал еще один традиционный open-air на террасе «Покровского» - «Золото Вены». Здесь тоже все развивалось по привычному сценарию: раскупленные билеты, неподражаемые пейзажи псковской старины и предвкушение незабываемого музыкального вечера, наполненного дыханием ушедшей эпохи, когда художники и музыканты собирались в кофейнях, ели шоколадные пирожные, и из каждого дома звучала музыка Штраусов...

Гости концертов, с аншлагом прошедших 9 августа, насладились всей гаммой переживаний и впечатлений, которые может подарить чарующая музыка красавицы-Вены: строгая классика Гайдна и Моцарта, Шуберта и Бетховена, Брамса и Малера, танцевальные мелодии с улиц и великосветских балов.

Изумительную атмосферу неповторимого города на Дунае музыкантам Псковского симфонического оркестра помогли воссоздать солисты концерта – лауреат международных конкурсов, солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко и лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов.

«Ощущения потрясающие! Приятно выступать с музыкантами высокого уровня. С музыкантами, с которыми вы на одной волне, - поделился впечатлениями от концерта Альберт Жалилов. - Я много раз говорил, что творчество - не место для застоя. Творчество - это место для идей, которые могут нравиться или не нравиться, но которые создают условия для эволюции. Что-то отсекается со временем, а что-то продолжает жить, рождая новые идеи. Встречи в Пскове, такие проекты, как «Золото Вены», всегда дарят ощущение движения».

Действительно, в Пскове этот концерт проходит регулярно в течение последних трех лет. Можно говорить о том, что сложилась хорошая традиция. Любой местный меломан знает: если август – то «Золото Вены». Если «Золото Вены» - то живая музыка, дух классики и вихрь золотых конфетти. Вместе с тем каждый год концерт дарит всем что-то новое, необычное.

Вот как определил своеобразие, фактуру концерта в его нынешнем звучании художественный руководитель Летних сезонов Николай Хондзинский: «Если в прошлом году мне казалось, что мы играем музыку старой Вены, звучавшую там накануне колоссальных катастроф, потрясших и Австро-Венгрию, и весь мир, музыку беспечной и расслабленной Европы, не осознающей, что на нее надвигается - то в этом году живое звучание и лучезарной музыки Моцарта, и Adagietto Малера, и песен Рихарда Штрауса и Шуберта, и даже ставшего символом нашего проекта Радецки-марша - оказалось наполнено совсем другими смыслами. Атмосфера благополучной Вены заставила поверить в возвращение к нормальной жизни».

Мирожские сезоны

Сорвав все мыслимые и немыслимые аплодисменты «Лавандовой ночью» и «Золотом Вены», Псковская филармония не изменила своей любимой стратегии «не останавливаться на достигнутом» и анонсировала фестиваль «Музыку на воде». Беспрецедентный для Пскова проект стал возможен благодаря поддержке финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

Фестиваль пройдет в локациях уютного Мирожского дендропарка. С одной стороны, концерты на свежем воздухе - это способ провести массовое мероприятие в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и администрации области, с другой – неповторимая возможность живого общения человека и музыки в естественных ландшафтах парка, совершенно необыкновенный опыт единения красоты, созданной людьми, и красоты естественной, природной.

«Наш новый open-air фестиваль - это уникальная возможность для псковичей насладиться классической музыкой в нестандартной обстановке под открытым небом. Уходя от душных залов в летний период, выбирая живописные места нашего древнего города, которые ранее даже не рассматривались как возможные концертные площадки, мы стремились создать особый проект, призванный не только приобщить псковичей к знаковым шедеврам мирового музыкального искусства, но и развить грандиозный туристический потенциал города», - подчеркивает Николай Хондзинский.

В рамках фестиваля запланировано три концерта: 21 августа – концерт-открытие «Барокко» , 22 августа – «Европейская классика», 12 сентября – концерт-закрытие «Русская музыка» (он же станет и первым концертом нового, 77-го филармонического сезона).

Принципиально важной для организаторов была идея о том, что любой желающий может попасть на фестиваль бесплатно (единственное но: так как меры безопасности в эпоху пандемии никто не отменял, слушателям надо будет запастись пригласительными, которые можно будет получить в кассе БКЗ за неделю до концерта, - их количество ограничено).

Для зрителей на зелёной зоне обустроят две зоны. На одну завезут 200 пуфов (стульев на концертах не будет), а на второй предложат расположиться тем, кто принёс с собой пледы. На площадке музыкального фестиваля планируется обустройство зоны общепита, а также установка биотуалетов. Понтонная сцена будет обустроена прямо на водной глади Утиного пруда - как заверила псковичей Елизавета Барышникова, ни одна утка при этом не пострадает.

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В отличие от многих российских городов, Пскову повезло: музыкальная жизнь здесь возвращается на круги своя. В новых форматах, в новом репертуаре - но сохраняя при этом верность старой доброй классике.

Елена Никитина