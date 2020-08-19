Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Концерты 19.08.2020 10:450 Концерт «Спасибо Медикам» из-за погоды переносится из Псковского кремля в зал БКЗ 20.08.2020 19:240 По псковским улицам с оркестром 20.08.2020 12:030 Псковская филармония не готова озвучить точные даты возобновления концертной работы 19.08.2020 15:480 Валерий Гергиев выступит в Пскове с Симфоническим оркестром Мариинского театра 19.08.2020 10:450 Концерт «Спасибо Медикам» из-за погоды переносится из Псковского кремля в зал БКЗ 17.08.2020 14:000 Евгения Зима с новой программой примет участие в концерте «Спасибо Медикам» в Пскове
Сцена / Концерты

По псковским улицам с оркестром

20.08.2020 19:24|ПсковКомментариев: 0

Фото: Яна Жаринцова, https://vk.com/philpskov

Пять месяцев без живых симфонических концертов - мог ли Псков представить себе такое в начале этого года? Еще в начале весны горожане оживленно обсуждали программу Фестиваля русской музыки, который должен был начаться 18 марта: пока одни искали «лишний билетик» на балет «Спящая красавица», другие - те, кто билетики выкупил еще в феврале, - примеряли новые наряды, которые надо было «выгулять» в Большой концертный зал Псковской филармонии. Карантин разрушил множество планов и стал шоком для всех сфер нашей жизни, культурная - не исключение.

Возобновления музыкальных концертов псковичи ждали долго. Смотрели онлайн-трансляции, в которых принимали участие местные музыканты. Поглядывали в афишу на сайте филармонии - вдруг там появился какой-то просвет? Жизнь будто остановилась в ожидании чего-то нового - как замирает природа накануне весны. И вот свершилось: на календаре маячит третья неделя августа, сентябрь не за горами, а в душе и в концертной повестке Пскова - самая настоящая весна. Кажется, Псковский губернаторский симфонический оркестр наверстывает упущенное, взламывая лед карантинных ограничений, набирая рост, силу и яркость красок.

Чего стоило возвращение артистов к слушателям, какие сюрпризы они подготовили для своих поклонников и самое главное - при чем здесь утки, читайте в нашей публикации.

Возвращение музыки

Фото: Кирилл Кожуков, https://vk.com/philpskov

Первыми ласточками нового концертного сезона в Пскове стали июньские новости о том, что Псковский губернаторский симфонический оркестр спустя три месяца карантина возобновил репетиции. Да, музыканты рассаживались на безопасном расстоянии друг от друга, да, приходили только те, кто играл на струнных музыкальных инструментах и кто не входил в группу риска по возрасту и здоровью, да, все были в масках. Но музыка ожила - и это было главным.

«Все репетиции проходят с соблюдением эпидемиологических норм и требований, в безопасном формате, - делилась впечатлениями директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. - Возобновление репетиций - это первый шаг к возобновлению нашей деятельности и проектов, чего мы очень ждём».

Как признался главный дирижер и художественный руководитель оркестра Николай Хондзинский, карантин даже сыграл на руку псковским артистам, дав импульс к освоению нового репертуара. На вынужденных каникулах музыкантам скучать не пришлось: в плотном режиме они разучивали барочную программу - прежде Псковский симфонический музыку этой эпохи играть не отваживался: слишком непривычная стилистика.

Но маэстро был уверен в своем выборе репертуара, который планировалось представить на первом концерте летнего сезона - open-air'е «Лавандовая ночь» в отеле «Покровский» 1 августа.

Лавандовое открытие

В интервью, посвященных первому выступлению оркестра после снятия карантина, Николай Хондзинский обещал, что результат превзойдет ожидания, так как музыканты сделал огромный качественный прорыв. Обещал - и был прав.

«Лавандовая ночь» - проект, которому в этом году исполнилось три года. Его можно смело причислять к числу удачнейших идей Псковской филармонии. Удивительная атмосфера летних вечеров с видом на Покровскую башню, прекрасная музыка и вокал Марии Баянкиной - все это не могло не растопить сердца самой взыскательной аудитории. Билеты расходились как горячие пирожки. Ну а сейчас, в условиях, когда эти сердца еще и исстрадались в ожидании возвращения оркестра на сцену, концерт стал просто бомбой. Последней каплей, переполнившей чашу нетерпения, стали  новости о том, что на концерте можно будет услышать живое исполнение на лютне и настоящем клавесине. Пропустить такое не мог себе позволить ни один уважающий себя псковский поклонник классической музыки.

И вот - ложи блещут, температура проверена, руки продезинфицированы - и заполняют все пространство террасы «Покровского» первые звуки не исполнявшихся ранее в Пскове произведений Баха, Генделя, Вивальди. Все, чего так долго ждали псковичи, сбылось: и роскошное сопрано Марии Баянкиной, и внимательный и строгий Николай Хондзинский, и долгожданные знакомые лица псковских оркестрантов, и отзывчивая, щедрая на эмоции публика.

Соцсети заполонили фотографии и отзывы: думается, хэштэг #лавандоваяночь на какое-то время даже побил по популярности #псков. «Это было восхитительно, трогательно, чувственно. Брависсимо всем», - пишет гостья вечера Розалия Нуриахметова. «Ах, как же прекрасна барочная музыка! Как великолепна Покровская башня! Как гостеприимно встречает отель «Покровский»! Как волшебна «Лавандовая ночь»! Как восхитительна Мария Баянкина! Какой же классный у нас Псковский симфонический оркестр! Как же это здорово всё! Суббота! Лето! Восторг!» - восхищается Наталия Тиханова. «Это было волшебно. Благодарю за удовольствие» - делится впечатлениями еще одна гостья «Лавандовой ночи». А известный в Пскове фотограф Катерина Кочкина даже назвала концерт «музыкальной телепортацией во времени и пространстве».

Золотые вечера

Следующим летним подарком псковичам стал еще один традиционный open-air на террасе «Покровского» - «Золото Вены». Здесь тоже все развивалось по привычному сценарию: раскупленные билеты, неподражаемые пейзажи псковской старины и предвкушение незабываемого музыкального вечера, наполненного дыханием ушедшей эпохи, когда художники и музыканты собирались в кофейнях, ели шоколадные пирожные, и из каждого дома звучала музыка Штраусов...

Гости концертов, с аншлагом прошедших 9 августа, насладились всей гаммой переживаний и впечатлений, которые может подарить чарующая музыка красавицы-Вены: строгая классика Гайдна и Моцарта, Шуберта и Бетховена, Брамса и Малера, танцевальные мелодии с улиц и великосветских балов.

Изумительную атмосферу неповторимого города на Дунае музыкантам Псковского симфонического оркестра помогли воссоздать солисты концерта – лауреат международных конкурсов, солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко и лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов.

«Ощущения потрясающие! Приятно выступать с музыкантами высокого уровня. С музыкантами, с которыми вы на одной волне, - поделился впечатлениями от концерта Альберт Жалилов. - Я много раз говорил, что творчество - не место для застоя. Творчество - это место для идей, которые могут нравиться или не нравиться, но которые создают условия для эволюции. Что-то отсекается со временем, а что-то продолжает жить, рождая новые идеи. Встречи в Пскове, такие проекты, как «Золото Вены», всегда дарят ощущение движения».

Действительно, в Пскове этот концерт проходит регулярно в течение последних трех лет. Можно говорить о том, что сложилась хорошая традиция. Любой местный меломан знает: если август – то «Золото Вены». Если «Золото Вены» - то живая музыка, дух классики и вихрь золотых конфетти. Вместе с тем каждый год концерт дарит всем что-то новое, необычное.

Вот как определил своеобразие, фактуру концерта в его нынешнем звучании художественный руководитель Летних сезонов Николай Хондзинский: «Если в прошлом году мне казалось, что мы играем музыку старой Вены, звучавшую там накануне колоссальных катастроф, потрясших и Австро-Венгрию, и весь мир, музыку беспечной и расслабленной Европы, не осознающей, что на нее надвигается - то в этом году живое звучание и лучезарной музыки Моцарта, и Adagietto Малера, и песен Рихарда Штрауса и Шуберта, и даже ставшего символом нашего проекта Радецки-марша - оказалось наполнено совсем другими смыслами. Атмосфера благополучной Вены заставила поверить в возвращение к нормальной жизни».

Мирожские сезоны

Сорвав все мыслимые и немыслимые аплодисменты «Лавандовой ночью» и «Золотом Вены», Псковская филармония не изменила своей любимой стратегии «не останавливаться на достигнутом» и анонсировала фестиваль «Музыку на воде». Беспрецедентный для Пскова проект стал возможен благодаря поддержке финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

Фестиваль пройдет в локациях уютного Мирожского дендропарка. С одной стороны, концерты на свежем воздухе - это способ провести массовое мероприятие в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и администрации области, с другой – неповторимая возможность живого общения человека и музыки в естественных ландшафтах парка, совершенно необыкновенный опыт единения красоты, созданной людьми, и красоты естественной, природной.

«Наш новый open-air фестиваль - это уникальная возможность для псковичей насладиться классической музыкой в нестандартной обстановке под открытым небом. Уходя от душных залов в летний период, выбирая живописные места нашего древнего города, которые ранее даже не рассматривались как возможные концертные площадки, мы стремились создать особый проект, призванный не только приобщить псковичей к знаковым шедеврам мирового музыкального искусства, но и развить грандиозный туристический потенциал города», - подчеркивает Николай Хондзинский.

В рамках фестиваля запланировано три концерта: 21 августа – концерт-открытие «Барокко» , 22 августа – «Европейская классика», 12 сентября – концерт-закрытие «Русская музыка» (он же станет и первым концертом нового, 77-го филармонического сезона).

Принципиально важной для организаторов была идея о том, что любой желающий может попасть на фестиваль бесплатно (единственное но: так как меры безопасности в эпоху пандемии никто не отменял, слушателям надо будет запастись пригласительными, которые можно будет получить в кассе БКЗ за неделю до концерта, - их количество ограничено). 

Для зрителей на зелёной зоне обустроят две зоны. На одну завезут 200 пуфов (стульев на концертах не будет), а на второй предложат расположиться тем, кто принёс с собой пледы. На площадке музыкального фестиваля планируется обустройство зоны общепита, а также установка биотуалетов. Понтонная сцена будет обустроена прямо на водной глади Утиного пруда - как заверила псковичей Елизавета Барышникова, ни одна утка при этом не пострадает.

***

В отличие от многих российских городов, Пскову повезло: музыкальная жизнь здесь возвращается на круги своя. В новых форматах, в новом репертуаре - но сохраняя при этом верность старой доброй классике.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
20.08.2020, 19:240 По псковским улицам с оркестром 20.08.2020, 16:110 «Истории петербургского повесы» представят на Пушкинском театральном фестивале 20.08.2020, 15:120 Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро» увидят псковичи в сентябре 20.08.2020, 13:200 Дни Пушкинский поэзии стали памятником карантину - Николай Хондзинский
20.08.2020, 12:460 На фестивале «Музыка на воде» не будет дресс-кода 20.08.2020, 12:291 О финансовых затруднениях филармонии рассказала Елизавета Барышникова 20.08.2020, 12:030 Псковская филармония не готова озвучить точные даты возобновления концертной работы 20.08.2020, 11:470 Николай Хондзинский: Программа фестиваля «Музыка на воде» гармонирует с Мирожским монастырем
20.08.2020, 11:290 Около тысячи псковичей посетят фестиваль «Музыка на воде» 19.08.2020, 15:480 Валерий Гергиев выступит в Пскове с Симфоническим оркестром Мариинского театра 19.08.2020, 13:090 Фестиваль «Другое искусство» отменен в Пскове 19.08.2020, 12:421 «Отелло» покажут псковским медработникам 8 сентября
19.08.2020, 12:240 В Пскове может появиться уличный кинотеатр 19.08.2020, 11:230 Псковский театр драмы начнет работу с 4 сентября 19.08.2020, 10:450 Концерт «Спасибо Медикам» из-за погоды переносится из Псковского кремля в зал БКЗ 18.08.2020, 11:200 Новый проект для поддержки свадебной event-индустрии будет реализован в Пскове
18.08.2020, 10:340 Фестиваль «Музыка на воде» пройдет в Пскове с учетом всех мер безопасности 17.08.2020, 14:000 Евгения Зима с новой программой примет участие в концерте «Спасибо Медикам» в Пскове 14.08.2020, 13:150 Псковичей ждет встреча c легендарным спектаклем Юрия Погребничко «Магадан/Кабаре» 13.08.2020, 13:382 Второй концерт «Спасибо медикам» пройдет в Псковском кремле 29 августа
11.08.2020, 11:492 В Пскове открыта продажа билетов на спектакль «Пиковая дама» Краснодарского театра драмы 10.08.2020, 10:180 Открыта продажа билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля 06.08.2020, 16:052 Псковская пара выиграла сертификат на свадьбу стоимостью более полумиллиона рублей 06.08.2020, 11:090 Стала известна программа XXVII Пушкинского театрального фестиваля в Пскове
06.08.2020, 09:400 Объединение Александринки и Псковского театра драмы - pro et contra 05.08.2020, 17:432 Театральная жизнь не должна зависеть от отношения губернатора - Дмитрий Месхиев 05.08.2020, 16:453 В Пскове хотят провести международный театральный фестиваль-биржу 05.08.2020, 16:031 Академический театр не имеет права пускать низкопробную продукцию - Дмитрий Месхиев
05.08.2020, 15:060 Ради Пскова актеры одного из известнейших российских театров отказались от работы в Петербурге 05.08.2020, 14:520 Дмитрий Месхиев объяснил, почему Псковский театр не станет Александринкой-2 05.08.2020, 14:382 Театральный сезон в Пскове откроется Достоевским 05.08.2020, 14:140 «Особое мнение» с Дмитрием Месхиевым. ВИДЕО
05.08.2020, 13:510 Дмитрий Месхиев: У нас есть шанс на победу в «Золотой маске» 05.08.2020, 13:400 Дмитрий Месхиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля 05.08.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Дмитрием Месхиевым 02.08.2020, 11:013 Восхитительно, трогательно, чувственно: псковичи делятся впечатлениями от «Лавандовой ночи» в соцсетях
31.07.2020, 23:026 Дмитрий Месхиев ответил на письмо Александра Калягина 31.07.2020, 17:495 Александр Калягин: Я не собираюсь блокировать объединение Псковского драмтеатра с Александринкой 30.07.2020, 20:410 Псковский театр может стать площадкой показа дипломных спектаклей для института сценических искусств 30.07.2020, 17:236 Псковский драмтеатр просит Калягина не противодействовать объединению с Александринкой
30.07.2020, 17:000 Организаторы «Лавандовой ночи» подготовили для псковичей сюрпризы 30.07.2020, 16:202 Стало известно, где разместится сцена фестиваля «Музыка на воде» 30.07.2020, 15:220 Пока рано говорить о точной дате начала филармонического сезона - Елизавета Барышникова 30.07.2020, 14:500 Карантин сыграл на руку псковским оркестрантам - дирижер Хондзинский
30.07.2020, 14:211 Онлайн-трансляцию псковского фестиваля «Музыка на воде» обещают организаторы 30.07.2020, 13:532 Псковская филармония просит расчистить обмелевший пруд в дендропарке 30.07.2020, 13:300 200 пуфов и общепит: фестиваль «Музыка на воде» пройдет с максимальным комфортом 30.07.2020, 13:080 Площадка фестиваля «Музыка на воде» будет безопасной для зрителей
30.07.2020, 12:581 Ни одна утка не пострадает, пообещали организаторы фестиваля в псковском дендропарке 30.07.2020, 12:360 Долгожданным назвал возвращение к зрителю после карантина дирижер Хондзинский 29.07.2020, 19:560 Председатель жюри премии «Золотая маска» приехала в Псков на машине из-за боязни коронавируса 29.07.2020, 19:070 На каждом шагу старина и красота - председатель жюри премии «Золотая маска» о Пскове
29.07.2020, 19:000 Необычный формат премии «Золотая маска» не пугает жюри, приехавшее в Псков 28.07.2020, 16:090 Лавандовое чудо: открываем тайны первого концерта филармонического лета 25.07.2020, 20:120 Стало известно, когда псковичи увидят «Спящую красавицу» в исполнении Русского имперского балета 18.07.2020, 22:453 600 тысяч рублей собрали в ходе благотворительного концерта «Спасибо медикам!». ФОТО
18.07.2020, 18:091 На «Скай Ранчо» начался благотворительный концерт «Спасибо Медикам». ФОТО 18.07.2020, 17:100 Театрально-концертная дирекция запускает новый сайт о свадебной индустрии Псковской области 18.07.2020, 09:162 Благотворительный концерт «Спасибо Медикам» состоится сегодня на парковке «Скай Ранчо» 17.07.2020, 13:060 Нового худрука ансамбля «Псков» представили коллективу
17.07.2020, 10:460 29 июля спектакль «Ревизор» в Пскове будет смотреть жюри «Золотой маски» 15.07.2020, 16:360 Розыгрыш призов для онлайн-зрителей пройдет во время концерта «Спасибо Медикам» 15.07.2020, 16:030 DJ Costya Bic: Отсутствие в Пскове ночной жизни из-за коронавируса - непереносимо 15.07.2020, 13:080 Несколько сот тысяч рублей уже собрано в рамках акции #СпасибоМедикам
15.07.2020, 12:200 На концерт в рамках акции #СпасибоМедикам распродано более половины билетов 14.07.2020, 14:400 Группа «Постоянные»: Записать в Пскове альбом стоит 10-20 тысяч рублей 13.07.2020, 17:190 Певица Джана (Radio Band): Пандемия на личную жизнь участников коллектива повлияла положительно 10.07.2020, 15:566 Псковичам предлагают новый способ пожертвований в рамках акции #СпасибоМедикам 
09.07.2020, 16:580 Анна Казимир: Ради нашего участия в концерте #СпасибоМедикам частный заказчик согласился перенести свой праздник 09.07.2020, 14:080 Театрально-концертная дирекция приглашает к участию в конкурсе «История любви» 08.07.2020, 20:220 На семейный фотодень в особняке Лавриновского приглашают псковичей 08.07.2020, 13:420 Победитель фотоконкурса получит два билета на концерт «Лавандовая ночь» в Пскове
03.07.2020, 19:370 Стало известно, когда в Пскове пройдет концерт на открытом воздухе «Лавандовая ночь» 03.07.2020, 13:321 Благотворительный концерт «Спасибо медикам!» будут транслировать онлайн 03.07.2020, 12:181 Звук на концерте «Спасибо медикам!» будет транслироваться через радиоприемники в автомобилях 03.07.2020, 11:480 Место для парковки на концерте «Спасибо медикам!» будет зависеть от размера автомобиля
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru