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Нечаянная радость: Мариинка подарила живой концерт псковским медикам и учителям

Наверное, это символично: первый концерт в БКЗ Псковской областной филармонии после многомесячной карантинной тишины прозвучал для медиков, учителей и социальных работников. Добрый и абсолютно неожиданный подарок горожанам, которые оказались на передовой пандемии, сделал симфонический оркестр Мариинского театра. Никаких торжественных речей и церемоний - только великая музыка, несущая в себе торжество и радость жизни.

Сказать, что псковский зритель волновался в ожидании концерта Мариинки, - значит, ничего не сказать. Тревожились: легко ли провести полтора часа в маске? Беспокоились: не помешает ли это слушанию музыки? Шутили: а музыканты будут в масках или без? Фантазировали: посадят всех с соблюдением дистанции или нет?

«Я жду от концерта положительных эмоций, очень люблю классическую музыку, - рассказывает одна из зрительниц, врач по профессии. - Мы прочитали информацию на ПЛН и спросили билеты у руководства». Еще одна гостья концерта - учитель математики в псковской школе. «Уверена, что получу удовольствие от концерта. Бываю в БКЗ всегда, когда есть возможность, - признается она и улыбается, отвечая на мой вопрос о предстоящем начале учебного года. - Да, 1 сентября ждем с нетерпением. Мы готовы к работе со школьниками».

Ее коллеги, две подруги, тоже считают дни до 1 сентября и вспоминают о том, как приходилось работать на дистанционке. Говорят, опыт полезный, но живое общение с учениками ничем не заменишь. «Ждем от концерта восторга, - делится псковский педагог. - Я слушала многие концерты по телевидению, но ни разу в живом звуке не слышала Мариинку, да еще под руководством Валерия Гергиева. Для меня этот концерт уникальный!».

Все тревоги псковичей, которые заполняли пустовавшие в течение пяти месяцев зрительские места БКЗ филармонии, улеглись в первые же секунды. Да, рассадка в шахматном порядке, да, в масках. Но учитывая, что с самых первых секунд звучания живой классической музыки перехватывает дух, - о маске забываешь, ее просто не чувствуешь, весь превращаясь в слух.

В память о подвигах советских воинов Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра подарили слушателям особенную программу. Концерты стали продолжением традиций Московского Пасхального фестиваля, проведение которого было запланировано накануне Дня Победы, но было перенесено из-за пандемии.

Музыканты начали с классики, имеющей прямое отношение к нашей земле, - с увертюры к опере «Псковитянка» Римского-Корсакова. Сколько раз ее уже слышали в городе! В разном исполнении, на разных площадках. Но в этот раз музыка прозвучала по-особенному, не так, как обычно. Свою роль здесь сыграл и высокий класс артистов, и, видимо, эмоции. Как верно заметила на вчерашней пресс-конференции директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова, псковский зритель «истосковался» по живой классической музыке. Истосковался до мурашек по коже, до слез, подкатывающих к глазам, до комка в горле.

Ураган первых эмоций бушевал недолго: буря улеглась, уступив место расслабленности и грациозной неге «Послеполуденного отдыха Фавна» Дебюсси. Чарующая волшебная музыка французского импрессионизма захватила все внимание слушателей: благодаря искусному исполнению музыкантов сцена БКЗ превратилась в удивительный мир, населенный нимфами, стрекозами, согретый жаром античного солнца.

Следующее произведение - и вновь контраст. «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, яркая, зловещая, огневая, пугающая и гибельно-восхитительная. Пользуясь случаем, посоветовала бы любителям громкой музыки, которые любят погонять рядом с БКЗ на элегантных шестерках отечественного производства, в порядке эксперимента ставить на рипит вместо нетленок российского рэпа вечнозеленую классику от уроженца села Карево Торопецкого уезда Псковской губернии - вас ждет невероятный экспириенс. А если серьезно, то «Ночь на Лысой горе» в исполнении Мариинки - просто фантастика!

Разгул нечисти, как водится, прекратился пением петуха и боем часов: концерт продолжило величавое вступление к опере «Хованщина» «Рассвет на Москва-реке», а затем - любимейшие «Картинки с выставки» все того же «нашего все» из села Карево. Образы, создаваемые музыкантами под руководством маэстро Гергиева, безошибочно прочитывались в музыке: трогательные невылупившиеся птенцы, перебегающий с места на место беспокойный гном, грустный старый замок, мощные Богатырские ворота, ведущие к сердцу древнерусского города...

«Прекрасный концерт! Спасибо всем, кто участвовал в организации этого праздника!», «Я не забуду это выступление никогда!», «С нетерпением жду следующих концертов», - восторженные отзывы слушателей можно множить и множить. Даже несмотря на то, что зал филармонии был заполнен всего на 50%, аплодисменты в финале были не тише аншлаговых оваций. Коронавирус - это преходящее, а музыка - вечна!

Елена Никитина