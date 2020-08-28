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Второй благотворительный концерт «Спасибо Медикам» состоится в Пскове 29 августа

Второй благотворительный концерт «Спасибо медикам» состоится в БКЗ Филармонии в Пскове 29 августа. На сцене выступят Евгения Зима Band, Аркадий Галковский (саксофон) и Екатерина Андреева (вокал), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Я считаю, что собираться на благотворительный концерт и просто на концерты, это сейчас очень нужно, потому что все мы пережили непростое время с марта, - рассказала вокалистка группы «Евгения Зима Band» Евгения Зима. - Сейчас очень тяжелый момент для культуры и для всей концертной области, потому что музыканты и творческие личности в тяжелой ситуации, и, на самом деле, зрители тоже, потому что когда у человека отбирают культуру, отбирают искусство, это в каком-то смысле отбирают и надежду. Мы все понимаем, что онлайн-концерты совершенно не заменяют ту энергию, не заменяют ту любовь, ту синергию, которая происходит при живом концерте. Я считаю, что самое важное и нужное сейчас со всех сторон - и со стороны сцены, и со стороны зрительного зала - поддерживать друг друга. Это нам всем очень нужно».

Хедлайнером концерта «Спасибо Медикам» станет псковский дуэт вокала и саксофона - Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Для Аркадия Галковского благотворительный концерт #СпасибоМедикам имеет особое значение. «Такие концерты я вообще люблю - когда музыканты собираются не просто ради выступления, а с какой-то целью и моральной подоплекой. Это всегда лучше. Такие концерты всегда теплее получаются. Здесь всем понятная ситуация: медиков надо поддержать и сказать им спасибо. Они молодцы. Я знаю, что на наши концерты обычно много врачей приходит, потому что, когда оказываешься в поликлинике, - все тебя знают, приятное дело», - отметил он.

Благотворительный концерт пройдет при соблюдении дистанционного расстояния и санитарно-гигиенических требований.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте tkd-pskov.ru в системе «Орбилет».

В Псковской области продолжается благотворительный проект #СпасибоМедикам, организованный Театрально-концертной дирекцией совместно с администрацией Псковской области. Подробности здесь.