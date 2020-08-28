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Стала известна дата открытия филармонического сезона в Пскове

Новый сезон в Псковской филармонии откроется 17 октября. Об этом директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Она напомнила, что октябрь - традиционный месяц для старта нового сезона: в прошлом году он начался 5 октября.

«Билеты мы пока не продаем, но вот-вот запустим продажи, - заметила Елизавета Барышникова. - Рассадка пока будет шахматная, в связи с этим состоится два показа одного концерта. Филармония работать будет, звезды приедут, оркестр будет работать, все будет хорошо».