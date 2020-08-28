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Организаторы акции #СпасибоМедикам: Движемся к миллиону

8 сентября станет известно, сколько средств собрано организаторами благотворительной акции #СпасибоМедикам. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева.

Она напомнила, что к концу августа акция собрала более 700 тысяч рублей, на данный момент сумма уже увеличилась. «Изначально мы проговаривали сумму 500 тысяч. Но ставки стали расти - есть надежда, что мы выйдем на другую цифру. Движемся к миллиону», - отметила гость студии.

Гендиректор ТКД напомнила, что цель акции - личное участие каждого псковича. Какой бы ни была сумма пожертвования - 10 рублей или 10 тысяч - это знак благодарности, осознания того, что сделали медики в этот период.