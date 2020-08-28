Сцена / Концерты

Филармонический сезон в Пскове откроется концертом к 250-летию Бетховена

2 октября, после долгого перерыва, Псковская областная филармония вновь откроет двери для слушателей на концерте-открытии 77-го филармонического сезона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, первый долгожданный концерт связан с большой юбилейной датой 2020-го года, отмечаемой во всем мире – 250-летием со дня рождения Людвига ван Бетховена, чья музыка является международным культурным достоянием и включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В исполнении ведущего музыкального коллектива филармонии – Губернаторского симфонического оркестра Псковской области –прозвучит его легендарная 5-я симфония.

«Это 25-й сезон оркестра. Надеемся, что несмотря на все сложности, он будет насыщенным и ярким», – сказал художественный руководитель и главный дирижер Николай Хондзинский.

Следуя девизу юбилейного года «Открываем Бетховена заново», новое прочтение симфонии напомнит слушателям, как «судьба стучится в дверь», привнося драматические повороты в судьбу великого композитора, не сдавшегося под напором роковых сил и через время пославшего призыв к борьбе, дошедший и до наших дней. «От тьмы к свету, через борьбу к победе» – идея одной из самых исполняемых и значимых симфоний в мире, сегодня, как никогда, вселяет надежду на торжество красоты и гармонии, радости от новых встреч с лучшими произведениями классической музыки на концертах нового филармонического сезона, отметили в ТКД.

Добавим, что стоимость билетов останется прежней – коронавирус никак не повлияет на цены в филармонии.

Начало в 19.00.

Билеты уже поступили в продажу.