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«Кармина Бурана» прозвучит на фестивале русской музыки в Пскове 17 октября

Кантата «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, солистов Мариинского театра и концертного хора Эдуарда Кротмана прозвучит в Пскове в рамках 46-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Произведение Карла Орфа основано на двадцати четырех стихотворениях из сборника средневековой поэзии, названного «CarminaBurana» или «Песни Бойерна», чей оригинальный манускрипт был найден в 1803 году в бенедиктинском монастыре Бойерн (Бавария).

«Музыка кантаты очень живописна, - рассказали в пресс-службе. - Темы его стихов актуальны не только для XIII века: это непостоянство удачи и богатства, быстротечность жизни, радость возвращения весны и удовольствия от всех радостей жизни. Образ Колеса фортуны стал лейтмотивом кантаты, а первый хор "О Фортуна" - визитной карточкой Карла Орфа. Сочинение принесло композитору всемирную славу».

Как отметил главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский, 17 октября вновь «раскрутят колесо фортуны». «У нас будет звучать фантастическая кантата Карла Орфа "Кармина Бурана". В прошлом году мы открыли сезон с этой кантатой. Более того, 17 октября у нас будет два показа "Кармины Бураны" - в 18 часов и в 21. Последний девятичасовой сеанс - категория для взрослых. "Кармина Бурана" - это сочинение, которое было написано на непереводимые тексты, и главное - неиспользуемые, на диалектах, которые никто не воспринимал на слух. Тексты очень специфические о многих вещах, которые окружают нас в жизни. У нас будут субтитры ко всем текстам, которые используются. Это очень важно, чтобы больше понять об этой дикости музыки и конкретно о том, что здесь и сейчас происходит на сцене», - сказал Николай Хондзинский.

Художественный руководитель и главный дирижер - Николай Хондзинский. Солисты: лауреат Международного конкурса Юлия Сулейманова (сопрано), лауреат международных конкурсов Артем Мелихов (тенор), дипломант международного конкурса Антон Андреев (баритон)

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