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Кантата «Кармина Бурана» прозвучит в Пскове 17 октября

Концерт «Кармина Бурана» в исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением главного дирижера Николая Хондзинского состоится 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Музыка кантаты очень живописна, - рассказали в пресс-службе. - Номера, посвященные любви, исполняют солисты. Тогда как сатирически-пародийные и песни монахов исполняет хор в сопровождении усиленных оркестровых инструментов. Много стилизаций под народно-песенный бытовой фольклор, причем точных цитат композитор не использует, но музыка часто будет слушателю о чем-то напоминать».

«В истории музыки есть сочинения первозданные по своей красоте - это музыка Баха и Моцарта, а кантата Орфа - это музыка первобытная в каком-то смысле, - сказал Николай Хондзинский. - Каждый из вас найдет в ней что-то свое, потому что все мы бываем первобытными, каждому из нас не чуждо это ощущение. Карл Орф использовал в кантате тексты на латыни, древнефранцузском, старонемецком языках, - тех, которые заведомо никто не поймет. Так что, тексты тоже очень первобытные. Подобно музыке».

Вместе с губернаторским симфоническим оркестром выступит концертный хор Эдуарда Кротмана и солисты Мариинского театра.

В одном из интервью главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский рассказал, что он долгое время переживал, что у оркестра из сезона в сезон есть музыкальные повторы. «Что касается "Кармины Бураны" - это почти как репертуарные спектакли в театрах. В любом театре "Лебединое озеро" идет раз 200 в год, потому что это такие проекты, которые собирают людей и настолько любимы публикой, что можно ходить несколько раз, не уставать от этого, и никому не будет скучно. Мне кажется, с Карлом Орфом это тоже может войти в такую репертуарную традицию, что мы один раз в сезон исполняем эту грандиозную кантату», - подчеркнул он.

В афише представлены два концерта - в 18:00 и в 21:00. Для зрителей 18+. Приобрести билеты можно здесь.