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«Вино, женщины и песни» Псковской филармонии

Здесь и далее - фото Вадим Боченков, БКЗ

Если вы думаете, что средние века - это скучно и уныло, послушайте кантату «Carmina Burana», сочиненную немецким композитором Карлом Орфом в 1935 году. Ее стихотворный источник - одноименный сборник, найденный в 1803 году в бенедиктинском монастыре Бойерн в Баварии. Впервые Карл Орф столкнулся с этими текстами в публикации Джона Эддингтона Саймонда «Вино, женщины и песни» 1884 года. Половина из них, переведенные на средневерхненемецкий и латынь, стали основой для либретто кантаты. Непостоянство Фортуны, быстротечность жизни, радость возвращения весны и удовольствие от пьянства, обжорства, азартных игр и любви - эти темы пронизывают произведение Карла Орфа, доказывая: за последние семь столетий человек мало в чем изменился.

В минувшую субботу, 17 октября, легендарная кантата «Кармина Бурана» прозвучала на сцене Псковской филармонии в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, солистов Мариинского театра и Концертного хора Эдуарда Кротмана. Концерт стал подарком слушателям в рамках 46-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

Псковичи уже имели возможность услышать кантату Карла Орфа на местной сцене: в октябре прошлого года именно «Carmina Burana» открывала филармонический сезон. Но дирижеру Николаю Хондзинскому удалось сохранить интригу, несмотря ни на что. Во-первых, слушателей ждали новые исполнители, на этот раз - солисты Мариинского театра, во-вторых, концерт, который начинался в 21.00, был анонсирован как выступление с ограничением 18+. Это не могло не заинтересовать публику самых широких интересов.

Для удобства и безопасности слушателей было предпринято все возможное. Чтобы как можно большее количество псковичей смогло насладиться концертом, музыканты выступили дважды: с рекомендуемой сейчас 50%-ной заполняемостью зала такое решение позволило попасть в БКЗ всем желающим. На входе у всех зрителей проверяли температуру, предлагали маски и антисептик.

«В истории музыки есть сочинения первозданные по своей красоте – это музыка Баха и Моцарта, а кантата Орфа – это музыка первобытная в каком-то смысле, – говорил главный дирижер Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский в одном из интервью. – Каждый из вас найдет в ней что-то свое, потому что все мы бываем первобытными, каждому из нас не чуждо это ощущение. Карл Орф использовал в кантате тексты на латыни, древнефранцузском, старонемецком языках, – тех, которые заведомо никто не поймет. Так что, тексты тоже очень первобытные. Подобно музыке».

Оркестру удалось передать дирижерское видение кантаты как попытки воссоздать естественный взгляд на жизнь, управляемую своенравной Фортуной. Этому способствовал не только профессионализм музыкантов и солистов, но и особая искренность и страстность исполнения.

«Меня впечатлил наш оркестр, - поделилась впечатлениями одна из зрительниц. - В последнее время они играют очень крепко. Это, наверное, заслуга и дирижера, и самих музыкантов, и новые инструменты чувствуются. Очень понравился рояль - его не так часто можно услышать на нашей сцене, но благодаря ему звучание становится намного богаче».

Восхищение вызвали также хор и солисты. «Хочу отметить замечательные голоса. Мы часто слышим наш оркестр, а вот вокального искусства лично мне недостает, - говорит другая зрительница. - А здесь все слушалось просто на одном дыхании, до мурашек! Я слышу это произведение впервые, но по экспрессии исполнителей все было понятно. К тому же на большом экране можно было вникнуть в либретто кантаты - были слова и на латыни, и перевод на русский язык». Единственное неудобство, признается девушка: хотелось аплодировать исполнителям, но формат выступления не предполагал перерывы на благодарность зрителей. «А желание хлопать возникало часто», - говорит слушательница.

Самое необычное мнение о концерте, которое нам довелось услышать, высказал мужчина, который представился Александром. По его словам, он на протяжении всего позднего концерта ждал, когда же начнется обещанное 18+. «Я всю неделю, с тех пор как жена купила билеты, гадал, в чем же проявится это возрастное ограничение, - объяснил он. - Может, музыканты выйдут обнаженными, ну или хотя бы солистка Мариинки - в белье. Когда понял, что не судьба, принялся внимательнейшим образом читать то, что показывали на экране, но и там самым взрослым словом оказалось «девственность». Может, я что-то пропустил?».

Если вернуться к более серьезным и вдумчивым мнениям о концерте, то зрители также отмечали изысканность дизайнерского подхода к выступлению «Красно-черный антураж был очень в тему, - считает псковичка Вероника. - И в афише, и в оформлении зала, и в программках. Очень стильно! И духу кантаты, как мне кажется, очень соответствовало».

Успех «Carmina Burana» в исполнении Псковского губернаторского симфонического оркестра - результат сложной упорной работы всего коллектива, который, по нашему ощущению, на фоне пандемии стал еще более сплоченным и сыгранным. По словам Николая Хондзинского, кантата станет репертуарным произведением филармонии, а значит, колесо фортуны не оставит псковского зрителя и еще не единожды напомнит нам: tempus est iocundum.

Елена Никитина