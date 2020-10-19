«Вино, женщины и песни» Псковской филармонии

Здесь и далее - фото Вадим Боченков, БКЗ
Если вы думаете, что средние века - это скучно и уныло, послушайте кантату «Carmina Burana», сочиненную немецким композитором Карлом Орфом в 1935 году. Ее стихотворный источник - одноименный сборник, найденный в 1803 году в бенедиктинском монастыре Бойерн в Баварии. Впервые Карл Орф столкнулся с этими текстами в публикации Джона Эддингтона Саймонда «Вино, женщины и песни» 1884 года. Половина из них, переведенные на средневерхненемецкий и латынь, стали основой для либретто кантаты. Непостоянство Фортуны, быстротечность жизни, радость возвращения весны и удовольствие от пьянства, обжорства, азартных игр и любви - эти темы пронизывают произведение Карла Орфа, доказывая: за последние семь столетий человек мало в чем изменился.
В минувшую субботу, 17 октября, легендарная кантата «Кармина Бурана» прозвучала на сцене Псковской филармонии в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, солистов Мариинского театра и Концертного хора Эдуарда Кротмана. Концерт стал подарком слушателям в рамках 46-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.
Псковичи уже имели возможность услышать кантату Карла Орфа на местной сцене: в октябре прошлого года именно «Carmina Burana» открывала филармонический сезон. Но дирижеру Николаю Хондзинскому удалось сохранить интригу, несмотря ни на что. Во-первых, слушателей ждали новые исполнители, на этот раз - солисты Мариинского театра, во-вторых, концерт, который начинался в 21.00, был анонсирован как выступление с ограничением 18+. Это не могло не заинтересовать публику самых широких интересов.
Для удобства и безопасности слушателей было предпринято все возможное. Чтобы как можно большее количество псковичей смогло насладиться концертом, музыканты выступили дважды: с рекомендуемой сейчас 50%-ной заполняемостью зала такое решение позволило попасть в БКЗ всем желающим. На входе у всех зрителей проверяли температуру, предлагали маски и антисептик.
Оркестру удалось передать дирижерское видение кантаты как попытки воссоздать естественный взгляд на жизнь, управляемую своенравной Фортуной. Этому способствовал не только профессионализм музыкантов и солистов, но и особая искренность и страстность исполнения.
«Меня впечатлил наш оркестр, - поделилась впечатлениями одна из зрительниц. - В последнее время они играют очень крепко. Это, наверное, заслуга и дирижера, и самих музыкантов, и новые инструменты чувствуются. Очень понравился рояль - его не так часто можно услышать на нашей сцене, но благодаря ему звучание становится намного богаче».
Восхищение вызвали также хор и солисты. «Хочу отметить замечательные голоса. Мы часто слышим наш оркестр, а вот вокального искусства лично мне недостает, - говорит другая зрительница. - А здесь все слушалось просто на одном дыхании, до мурашек! Я слышу это произведение впервые, но по экспрессии исполнителей все было понятно. К тому же на большом экране можно было вникнуть в либретто кантаты - были слова и на латыни, и перевод на русский язык». Единственное неудобство, признается девушка: хотелось аплодировать исполнителям, но формат выступления не предполагал перерывы на благодарность зрителей. «А желание хлопать возникало часто», - говорит слушательница.
Самое необычное мнение о концерте, которое нам довелось услышать, высказал мужчина, который представился Александром. По его словам, он на протяжении всего позднего концерта ждал, когда же начнется обещанное 18+. «Я всю неделю, с тех пор как жена купила билеты, гадал, в чем же проявится это возрастное ограничение, - объяснил он. - Может, музыканты выйдут обнаженными, ну или хотя бы солистка Мариинки - в белье. Когда понял, что не судьба, принялся внимательнейшим образом читать то, что показывали на экране, но и там самым взрослым словом оказалось «девственность». Может, я что-то пропустил?».
Если вернуться к более серьезным и вдумчивым мнениям о концерте, то зрители также отмечали изысканность дизайнерского подхода к выступлению «Красно-черный антураж был очень в тему, - считает псковичка Вероника. - И в афише, и в оформлении зала, и в программках. Очень стильно! И духу кантаты, как мне кажется, очень соответствовало».
Успех «Carmina Burana» в исполнении Псковского губернаторского симфонического оркестра - результат сложной упорной работы всего коллектива, который, по нашему ощущению, на фоне пандемии стал еще более сплоченным и сыгранным. По словам Николая Хондзинского, кантата станет репертуарным произведением филармонии, а значит, колесо фортуны не оставит псковского зрителя и еще не единожды напомнит нам: tempus est iocundum.
Елена Никитина