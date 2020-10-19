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Музыку финского и русского романтизма исполнит псковский оркестр

1 ноября в Пскове в Большом концертном зале Псковской областной филармонии прозвучит музыка Сергея Рахманинова и Яна Сибелиуса – ярких представителей романтизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

К 155-летию «Орфея из Суоми», «Певца Северных просторов», финского классика Яна Сибелиуса любители классической музыки услышат Первую симфонию ми минор, созданную в последний год 19 века. Романтически-эпическая симфония родилась из задуманной автором симфонической поэмы о северной сосне, мечтающей о южной пальме. Возможно, эта идея позволила композитору богато раскрыть в музыке лирическую сторону своей натуры, создав симфонию, где господствуют светлый, романтический пафос и скорбные траурные раздумья.

В этот вечер со сцены БКЗ филармонии прозвучит и рапсодия на тему Паганини ля минор Сергея Рахманинова, которую можно назвать уникальным явлением в истории музыки по замыслу и содержанию. Одно из самых исполняемых, ярчайших произведений для фортепиано с оркестром относится к позднему периоду творчества композитора и создано за полтора месяца 1934 года в Швейцарии.

Содержание музыки раскрывается в письме Рахманинова к известному балетмейстеру Михаилу Фокину, где композитор, предлагая сюжет для балета на музыку рапсодии, сообщает, что главным героем видит Паганини, продавшего душу дьяволу за обретение исполнительского совершенства и любви женщины.

«Образ каждой вариации постоянно трансформируется и видоизменяется. Широкая эмоциональная амплитуда от ностальгии до безумных страстей заставляет слушателя неотрывно следить за развитием событий, испытывая самые разные чувства. Неповторимые сочинения выдающихся композиторов прозвучат в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского», - отметили в пресс-службе ТКД.

Солист – Лауреат международных конкурсов Андрей Гугнин (фортепиано)

Концерт проходит в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Начало в 19:00.

Купить/забронировать билеты можно на сайте http://philpskov.ru/afisha/rahmaninov_sibelius