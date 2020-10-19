Сцена / Концерты

Лауреат международных конкурсов Андрей Гугнин выступит в Пскове

Известный пианист Андрей Гугнин станет участником концерта Рахманинов | Сибелиус Губернаторского симфонического оркестра, который пройдет 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Имя Андрея Гугнина широко известно в России и за рубежом. Пианист является лауреатом многих международных конкурсов, в том числе конкурса пианистов имени Дж. Бахауэр в Солт-Лейк-Сити (США, 2014), где был удостоен Золотой медали и приза публики, конкурсов имени С. Станчича в Загребе (Хорватия, 2011) и имени Л. ван Бетховена в Вене (Австрия, 2013). Андрей Гугнин окончил Московскую консерваторию и аспирантуру в классе профессора Веры Горностаевой.

Несмотря на обширную географию музыкальной карьеры пианиста, по словам самого Андрея Гугнина, «не важно, где ты находишься. Не важно, на каком языке говорит твой слушатель, и даже не настолько важно в итоге, насколько он культурно развит. Даже те, кто никогда раньше не увлекался искусством, бывают настолько поражены музыкой, что это случается. Так что я люблю играть везде, лишь бы была возможность играть».

В июле 2016 года Андрей Гугнин стал триумфатором Международного фортепианного конкурса в Сиднее (Австралия), где получил не только первую премию, но и несколько специальных призов. Пианист является также обладателем специального приза журнала «Музыкальная жизнь» и фирмы «Мелодия» за «Творческую зрелость и артистическую неординарность» на XVI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского.

Солист выступал с Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е. Ф. Светланова, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Сиднейским симфоническим оркестром, Нидерландским симфоническим оркестром. И теперь известный солист выступит на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии с Губернаторским симфоническим оркестром.

Его игру также слышали в Золотом зале Музикферайн в Вене, нью-йоркском Карнеги-холле, Сиднейской опере, Большом зале Московской консерватории, Концертном зале Мариинского театра, Лувре, Хорватским национальным театром в Загребе и других известных сценах мира. А уже 1 ноября псковскому зрителю посчастливится услышать игру талантливого музыканта вживую, отметили в ТКД.

В январе-феврале 2020 года исполнил все фортепианные концерты Л. ван Бетховена в рамках абонемента Московской филармонии Beethoven-250, посвященного юбилею композитора.

Напомним, в программе концерта в Большом концертном зале филармонии – два масштабных сочинения, созданных выдающимися композиторами Яном Сибелиусом (1865-1957) и Сергеем Васильевичем Рахманиновым (1873-1943).

Начало в 19:00.

Купить или забронировать билеты можно на сайте http://philpskov.ru/afisha/rahmaninov_sibelius.