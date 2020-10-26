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Перед закрытием БКЗ филармонии в Пскове выступит пианист Петр Лаул

Псковская областная филармония объявила о приостановке на неопределенное время концертной деятельности.

«Ну что ж, вы, наверное, уже в курсе. Мы закрываемся 2 ноября на неопределенное время - это грустно», - говорится в сообщении в инстаграм-аккаунте филармонии. Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес корректировки в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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В частности, Указом возвращается запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе концертов, а также иных культурно-просветительских, театрально-зрелищных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

Однако концерт, запланированный в БКЗ филармонии на воскресенье, 1 ноября, состоится.

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«Важно! У нас замена солиста, к нам приедет потрясающий Петр Лаул. Давайте проведем это воскресенье вместе, услышим уникальную музыку и попрощаемся до новых встреч, надеемся, что скорых», - заключили в областной филармонии.

Петр Лаул – представитель нового поколения российских пианистов. Лауреат международных конкурсов. Интенсивно выступает с сольными концертами. Его имя можно видеть не только на афишах концертных залов Санкт-Петербурга и Москвы, но и лучших концертных залов Парижа, Нью-Йорка, Амстердама, Токио, Брюсселя и других городов мира.