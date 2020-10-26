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«Уральские пельмени» хотят показать свое шоу в Пскове в декабре

Комедианты шоу «Уральские пельмени» намерены выступить в Пскове в большом концертном зале областной филармонии в декабре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрители шоу «Лучшее» увидят как новые, так и старые номера, услышат полюбившиеся песни, примут участие в веселых интерактивах, получив взамен отличное настроение: фирменные веселые песни от Сергея Ершова и Дмитрия Соколова, превратившийся в сериал номера с Дмитрием Брекоткиным в роли тещи, с зажигательной парочкой Романа Постовалова и Ксении Корневой, с мужественными героями Сергея Исаева, с роскошными женскими образами от Максима Ярицы, а также с очаровательной Иланой Юрьевой и любимым музыкантом Сергеем Калугиным.

Возрастной рейтинг 6+. «На шоу "Уральских пельменей" можно приходить всей семьей - именно так за Уральским хребтом и делают прекрасное и популярное блюдо из теста и мясной начинки», - рассказали организаторы.

«Уральские пельмени» появились в 1993 году как команда КВН, в 2000-м они стали чемпионами Высшей лиги КВН 2000 года. С 2009 года «Уральские пельмени» выступают с собственным одноименным юмористическим шоу. Изначально капитаном команды был Андрей Рожков, однако на данный момент директором коллектива значится Сергей Исаев.

Билеты уже в продаже. Цена: 2000-5000 руб.

Отметим, что касса Псковской областной филармонии с 5 ноября работает по новому режиму: со вторника по пятницу с 11:30 до 19:00, в субботу: с 11:30 до 18:00. Технический перерыв: с 15:00 до 15:30.

Напомним, что в связи с ограничительными мерами, принятыми в октябре, все ноябрьские концерты, запланированные в Псковской филармонии отменены. Запрет на проведение концертов, а также иных культурно-просветительских, театрально-зрелищных массовых мероприятий с очным присутствием граждан установлен указом губернатора до 22 ноября.