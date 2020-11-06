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Онлайн-трансляция посвященного княгине Ольге концерта состоится 27 декабря

Онлайн-трансляция концерта «Россия начинается здесь», посвященного княгине Ольге, в исполнении губернаторского симфонического оркестра и сводного хора Псковской области состоится 27 декабря в 18.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Имя княгини Ольги вот уже более тысячи лет произносится на Руси с благоговением и любовью, – на страницах летописей и в молитвенном предстоянии, в стихах и песнях, созданных в ее честь благодарными потомками. Концерт сводного хора Псковской области "Россия начинается здесь" – это музыкальное приношение праматери земли псковской княгине Ольге», - отметили в пресс-службе.

Онлайн-трансляция концерта будет вестись из Большого концертного зала Псковской областной филармонии. «Также своим участием украсит концерт Губернаторский оркестр Псковской области под управлением Николая Хондзинского. В этот вечер музыканты исполнят духовные песнопения и колядки, романсы и песни из кинофильмов, и, конечно военные песни», - сказали в пресс-службе.

Художественный руководитель проекта и дирижер – диакон Александр Амерханов.

Проект реализуется на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры» представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Трансляция концерта будет организована на следующих интернет-ресурсах: