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Это лучше, чем ничего: Елизавета Барышникова о разрешении работы при наполняемости зала в 25%

Директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова прокомментировала разрешение областных властей на возвращение к концертной деятельности при условии заполнения зала на 25%.

«Сейчас я уже хорошо воспринимаю цифру: 25% - это лучше, чем ничего, - сказала она в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). - Это значит, что мы можем начинать работу при участии собственных коллективов. Все проекты, которые могут проходить при такой заполняемости, - не гастрольные, а наши филармонические проекты».

Елизавета Барышникова пояснила, что филармония возвращается к работе после карантина позже остальных учреждений культуры Пскова в связи с тем, что, в отличие от театров, у филармонии нет репертуарной программы. «Каждый наш концерт - это серьезная работа с приглашением музыкантов, - рассказала она. - 25% - это примерно 200 человек. Это с учетом того, что зрительская активность наверняка снизилась, и зрители забыли дорогу в зал. Нам нужно возвращать публику».

По словам директора псковской филармонии, наиболее успешным для возглавляемой ею организации стал 2019 год – с точки зрения и популярности, и наполняемости зала, и финансов. В нынешних условиях филармония будет работать над тем, чтобы вернуть зрителя. «Думаю, мы будем снова знакомиться со зрителем и будем вновь привыкать друг к другу, - отметила Елизавета Барышникова. - Потребуется время, чтобы зритель вернулся».

Первый концерт «Восемь вопросов Пушкину» в БКЗ Псковской областной филармонии состоится 6 февраля дважды. В нем примет участие Псковский губернаторский симфонический оркестр, чтец, два солиста. Билеты уже появились в продаже.

Елизавета Барышникова пока не может спрогнозировать раскупаемость билетов на этот концерт: «Мы еще не вышли в агрессивную рекламу мероприятия, потому что не уверены были, что запрет снимут, - заметила она. - Все делали в последний момент, достаточно быстро. Мне кажется, люди пошли в кассы. Медленно, но верно».