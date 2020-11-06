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Онлайн-диалог с Пушкиным организуют в псковской филармонии

Первый концерт «Восемь вопросов Пушкину» в БКЗ Псковской областной филармонии состоится 6 февраля. Программу покажут дважды.

Директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова рассказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), что режиссером проекта стал Виктор Высоцкий. «Мы впервые делаем с ним проект, - отметила она. - Он занимается оперными постановками в Мариинском театре, работает на каналах Петербурга. В преддверии Дней Пушкинской поэзии и русской культуры мы решили попробовать мини-зарисовку с двумя солистами. Это будет не концерт, а своеобразный онлайн-диалог с Пушкиным».

В качестве солистов на псковскую сцену выйдут Гелена Гаскарова и Александр Гонца. Кроме того, в проекте задействуют актера, который будет отвечать за художественное слово. Его по просьбе режиссера пригласили из Санкт-Петербурга.

Что касается музыкального сопровождения, то оно не будет напрямую «привязано» к Пушкину: в программе прозвучат произведения Чайковского, Моцарта, Россини и других классических композиторов.

Билеты уже появились в продаже.