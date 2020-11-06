Сцена / Концерты

Ансамбль Росгвардии приедет на Фестиваль русской музыки в Псков

В марте этого года, по традиции, в Пскове пройдет Фестиваль русской музыки. Уже известны основные концерты, которые составят программу фестиваля.

Как сообщила директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), зрителей ждет фантазия по симфонической сюите Н. А. Римского-Корсакова «Шехеразада» с песочной анимацией. Также в программе - балет «Спящая красавица» и «Шопениана».

В афише Фестиваля русской музыки также - концерт ансамбля «Псков» с новой программой.

Еще одним гостем Псковской филармонии станет образцово-показательный ансамбль Росгвардии, который привезет в город программу, связанную с музыкой Мусоргского и Римского-Корсакова.