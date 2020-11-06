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Цены на билеты в псковскую филармонию повышать не будут

Директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова заверила, что цены на билеты в филармонию не будут повышены в связи с разрешением областных властей на возвращение к концертной деятельности при условии заполнения зала на 25%.

В частности, стоимость билетов на первый после карантина концерт филармонии осталась на прежнем уровне: от 400 до 800 рублей. «Сейчас я уже хорошо воспринимаю цифру: 25% - это лучше, чем ничего, - пояснила Елизавета в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). - Это значит, что мы можем начинать работу при участии собственных коллективов».

Что касается гастрольных звезд, то с ними ситуация пока не вполне ясна. «Когда речь идет о прокатных мероприятиях, звездам неинтересно выступать с 25%-ной загрузкой зала, - объяснила директор филармонии. – Хотя есть такие звезды, которым очень хочется к зрителям».