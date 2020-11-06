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Постановка «Восемь вопросов Пушкину» откроет зимний сезон в псковской филармонии

6 февраля Псковская областная филармония представит музыкально-поэтическую постановку «Восемь вопросов Пушкину». Концерт приурочен к 184-й годовщине гибели поэта.

Как известно, Александр Сергеевич Пушкин современен и сегодня, потому что гении пишут на века. Во все времена многие пытались разгадать тайные коды в творениях Александра Пушкина. Режиссерский замысел Виктора Высоцкого, автора сценария и режиссера проекта «Восемь вопросов Пушкину», как раз и заключается в вечных проблемах произведений великого поэта, их осмыслении и поиске ответов на главные вопросы.

Посредством музыкальных произведений выдающихся композиторов будут даны ответы на ключевые вопросы жизни поэта. Так уж ли вреден был вам Север, Александр Сергеевич? Когда любовь чувствуется острее? Зачем было узнавать тайну трех карт? Чем фантастическая Испания лучше настоящей? И есть ли упоение в бою? На эти и другие острые вопросы зрители обязательно получат ответ в реально-виртуальном вечере 6-го февраля «Восемь вопросов Пушкину».

Проводниками в художественный мир Пушкина будут артисты театров Петербурга и Губернаторский симфонический оркестр под руководством Николая Хондзинского.

Художественное слово – ведущий солист Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» Александр Осинин.

Солисты Мариинского театра - Гелена Гаскарова (сопрано) и Александр Гонца (баритон).

6 февраля в афише два концерта – в 16.00 и 19.00. Билеты можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии http://www.philpskov.ru/events