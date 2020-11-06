Сцена / Концерты

Пушкин-квест

Пройти по лабиринту загадочной русской души, разгадать мистические секреты старой графини, завоевать сердце светской дамы, остаться в живых после экстремальных танцев, совершить путешествие из Петербурга в Крым «сквозь жизни мышью беготню», чтобы в финале прийти к жизнеутверждающему оркестровому тутти...

Здесь и далее фото: Вадим Боченков

Такой сценарий квеста предложили псковичам в минувшую субботу в Псковской областной филармонии, где впервые после трехмесячного карантина прошел концерт «Восемь вопросов Пушкину». Губернаторский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Николая Хондзинского представил слушателям совершенно новую программу, в которой классическая музыка и поэтические тексты осмыслялись в современном преломлении. Главный герой - актер Александр Осинин - задал своему великому тезке ряд нетривиальных вопросов. Чем и вызвал внезапно, не по сценарию, вопросы у псковского зрителя.

Сюжетной канвой, соединяющей музыкальные произведения Чайковского, Моцарта, Россини, Глинки, которые прозвучали субботним вечером в БКЗ, стал диалог героя с Пушкиным на «онегинской скамье».

Беседа двух людей, разделенных двумя столетиями, стала возможна благодаря современным технологиям: ноутбук, появившийся на сцене, стал неким альтер эго Пушкина. Герой спрашивает: «Каким вы были в 19 лет?» Узнаваемый звук (им гаджет информирует о получении сообщения), герою приходит подсказка, которую мы, зрители, видим на большом экране: это ряд изображений, многие из которых сегодня, вероятно, претендовали бы на статус мемов. Пушкин шлет своему современному собеседнику «фоточки» в месенджере: картежники, женщины, театр. Что ж, Александр Сергеевич, с вами (и с нами) все понятно! Вы и на самоизоляции не заскучали, и наш Крым оценили, и про соотечественников, прикупивших недвижимость в Испании, услышали.

Как и обещал режиссер концерта Виктор Высоцкий, ответом на вопросы у Пушкину стала музыка. Оркестранты звучали очень свежо, эмоционально, искренне, в очередной раз доказав: профессионализм псковских музыкантов год от года только растет. Не исключено, что свою роль здесь сыграли и новые инструменты, которыми успел обзавестись губернаторский симфонический за время пандемии. Ну и, конечно же, немалая толика успеха музыкальной составляющей субботнего концерта - в долгожданном двустороннем обмене энергетикой с живым зрителем, который с замирающим сердцем вслушивался в знакомые, но по-новому переживаемые шедевры классики.

Порадовали псковичей и вокалисты. Баритон Александра Гонца создал на сцене различные по энергетике образы графа Томского и Евгения Онегина. Невероятное обаяние и берущее за душу сопрано солистки Академии молодых певцов Мариинского театра Гелены Гаскаровой заставило всех в очередной раз сопереживать любовным чувствам Татьяны Лариной. Волшебный голос певицы также создал совершенно живой, яркий образ Бахчисарайского фонтана. Даже картинки можно было не показывать!

Если музыкальная составляющая реально-виртуального вечера была принята зрителями безоговорочно, то драматическая компонента вызвала споры. На псковичей неоднозначное впечатление произвел главный герой. Впрочем, дадим слово зрителям. «Мне все очень понравилось! - признается дама в возрасте, которая, по ее словам, старается не пропускать все премьерные концерты в филармонии. - Мы с нетерпением ждали встречи с оркестром, и музыканты наши ожидания полностью оправдали! Смущал только молодой человек, разговаривающий с Пушкиным. Он взял такой тон неуважительный - хотелось, чтобы он скорее умолкал и почаще давал «слово» оркестру». «Замечательный оркестр, великолепный дирижер, волшебная музыка - и некий хлыщ на сцене, занимающийся самолюбованием и разрушивший всё волшебство музыки и атмосферы... Было бы сказочно, если бы убрали человека, который читает текст с цинизмом и иронией. Хотелось убрать его со сцены и наслаждаться музыкой, светом и атмосферой...», - пишет зрительница Елена в комментариях на странице филармонии ВКонтакте. «Согласна с Еленой, концерт замечательный! Но этот «хлыщ» испортил всё. Это такая дерзость разговаривать таким образом с А.С. Пушкиным и задавать такие гнусные вопросы», - вторит ей еще одна подписчица.

Иное мнение - у группы молодых людей, которые пришли на концерт большой компанией. На их взгляд, выбранный формат позволил приблизить далекого Пушкина к современной аудитории. «Это уже не «памятник нерукотворный», - объясняет одна из девушек. - Это живой человек со своими чувствами и проблемами, которые похожи на наши. И такому Пушкину я больше верю, чем тому, о котором нам годами рассказывали в школе».

Так «хлыщ» - или «мой современник»? А может, и то, и другое? Известно, что художник Орест Кипренский очень хотел изобразить лицо Пушкина на портрете живым и подвижным, каким оно и было. Но как изобразить подвижное лицо на неподвижном портрете? И Кипренский нашел выход - он написал стороны лица поэта разными. Если закрыть правую затемненную сторону и посмотреть на левую, светлую - там очень нежное, почти детское выражение лица у Пушкина. А если закрыть светлую - то темная cторона покажется серьезной и грозной. Так и на концерте - каждый увидел свою сторону Пушкина. Каждый прошел свой квест.

Елена Никитина