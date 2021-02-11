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Детский концерт «Язык музыки & Музыка языка» готовит псковская филармония

Детский концерт «Язык музыки & Музыка языка» в исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоится в областной филармонии 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Музыканты и дирижер оркестра Василий Юркевич готовят яркое, красочное музыкальное представление для маленьких зрителей», - отметили в пресс-службе.

Автор и ведущий концерта - заслуженный деятель искусств РФ Игорь Рогалев. Он является профессором кафедры теории музыки Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, которую сам окончил в 1972 году по классам композиции и фортепиано.

Он автор более чем 50 сочинений, среди которых оперы, балеты, симфонические и камерные сочинения, вокальные циклы, музыка к анимационным фильмам и драматическим спектаклям. Сочинения изданы в России, США, Германии, записаны в России, Бельгии, Германии, Италии, США, Японии.

Игорь Рогалев - автор просветительских проектов «Музыкальные семестры в Политехническом», цикла детских концертов «Музыкальные чудеса», циклов «Ожившие партитуры», «В гостях у композитора». Он постоянный участник Президентской программы в образовательном центре для одаренных детей «Сириус», где проводит мастер-классы и занятия по программе «Искусство» с юными талантами.

Начало концерта в 16.00. Для зрителей 6+.

Цена билета 300-500 рублей. Билеты на концерт можно приобрести на сайте Псковской областной филармонии.