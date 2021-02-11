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Концерт «Шаг в бессмертие» даст в Пскове ансамбль песни и пляски ВДВ России

Ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск России даст концерт «Шаг в бессмертие», посвященный Дню памяти воинов-десантников 6-й роты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концерт начнется 27 февраля в 18.00 в БКЗ Псковской областной филармонии. Вход на мероприятие свободный, пригласительные можно получить в кассе филармонии (улица Некрасова, 24).

Ансамбль песни и пляски ВДВ начал свой творческий путь в 1937 году. Сегодня творческий коллектив возглавляет опытный музыкант и дирижер подполковник Владислав Твердый. Коллектив является обладателем многих престижных международных и российских премий: лауреат премии Ленинского комсомола, премии искусств Германии, лауреат III степени Всеармейского смотра-конкурса творческих коллективов Вооруженных сил Российской Федерации.

Центральное место в репертуаре ансамбля занимают произведения, имеющие непреходящую ценность: русские народные песни и танцы, русская и зарубежная классика, лучшие образцы военно-патриотической тематики.

Как отметили в ТКД, богатый репертуар ансамбля отвечает самым разнообразным интересам публики и постоянно обновляется. С творчеством коллектива хорошо знакомы во многих регионах России: в Иванове, Костроме, Новороссийске, Омске, Пскове, Рязани, Ставрополе, Туле, Ульяновске и других городах и населенных пунктах страны. Своим искусством артисты ансамбля покорили сердца и зарубежной публики, побывав с концертами в Германии, Италии, Канаде, Франции и других странах.

Коллектив на протяжении всего существования по праву считался одним из лучших в стране, в разные годы им управляли талантливые, высокоодаренные музыканты.

Театрально-концертная дирекция также напоминает псковичам, что перед началом концерта «Шаг в бессмертие» можно будет ознакомиться с фотовыставкой, посвященной памяти военнослужащих, погибших в 2000-м году в Чеченской республике. Автор фотографий - известный псковский журналист Олег Константинов. Кроме того, в фойе большого концертного зала филармонии будет представлена выставка детских рисунков.

Телефон кассы +7 (8112) 668-920.

Режим работы кассы: понедельник - пятница 11.00 - 20.00, суббота, воскресенье 11.00 - 19.00.Технический перерыв: 15.00 - 16.00.