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Дирижер Василий Юркевич рассказал об особенном концерте в Пскове

Дирижер Василий Юркевич пригласил псковичей на детский концерт «Язык музыки & Музыка языка» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, который состоится 20 февраля в БКЗ филармонии.

«Эта программа будет особенной. Она отличается от привычных нам филармонических концертов тем, что участниками процесса будут не только музыканты, но и все присутствующие в зале», – отметил Василий Юркевич. По его словам, у зрителей будет возможность совершенно по-другому взглянуть на уже известные вещи, ведь музыка способна передавать главное – чувства человека.

Автором и ведущим концерта выступает Игорь Рогалев, композитор и профессор Санкт-Петербургской консерватории, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Благодаря потрясающему таланту Игоря Ефимовича каждый из вас научится слушать и понимать классическую музыку, – подчеркнул дирижер Василий Юркевич - Вы перестанете считать ее скучной, получая от нее истинное удовольствие».

Начало концерта в 16.00.

Заказ билетов на сайте Псковской областной филармонии.