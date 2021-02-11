Сцена / Концерты

Композитор Игорь Рогалев проведет концерт для маленьких псковичей

Уже в эту субботу в Псковской областной филармонии пройдет первый после долгого перерыва детский концерт «Язык музыки и музыка языка». Автор и ведущий концерта, российский композитор, профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный деятель искусств Игорь Рогалев, рассказал, какая музыка прозвучит на концерте, творчество каких композиторов ребенок лучше всего воспринимает и с какого возраста можно начать водить детей на классику.

- Игорь Ефимович, какая музыка прозвучит на концерте и какую пользу эти музыкальные произведения приносят детям?

- Прозвучит гениальная музыка: это Моцарт, Прокофьев, Бах. Искусство такая штука, оно не пользу приносит, оно делает человека человеком. Дмитрий Дмитриевич Шостакович открыл одну важнейшую вещь. Все знают, что такое человек мыслящий Homo sapiens, все знают, что такое играющий человек. Шостакович показал, что человек мыслящий и человек играющий – это еще не человек, это «заготовка», потому что человеком он станет, когда станет человеком чувствующим, а музыка – это явление, которое заставляет человека чувствовать и делает его человеком.

- Творчество каких композиторов ребенок лучше всего воспринимает?

- Когда дело касается общения детей с музыкой, я использую малейшую возможность откликнуться. Это как раз мне показывает, что это очень зависит даже от состояния детей. В одном состоянии ребенок реагирует на музыку Баха, в другом – на музыку Моцарта. Это очень разные вещи. Если это гениальная музыка, ребенок на нее в конце концов отреагирует. Главное – хорошая музыка в хорошем исполнении.

- Как вы считаете, с какого возраста можно начать водить детей на классику?

- Это очень сложный вопрос. Надо прощупать аудиторию. Например, я сотрудничаю с консерваторией в Финляндии, и там начинают слушать музыку еще мамы в положении. Это очень развитая система. Мамы в положении приходят, слушают Моцарта, Сибелиуса, Баха, Брамса. А дальше это зависит от контекста, от состояния общества, от настроения в обществе. Если в обществе есть потребность к искусству, то в небольших порциях можно начинать с 3-х лет. Финны, например, так делают, у них в 2-3 года, еще не ходят – ползают, а они уже заставляют притоптывать, пританцовывать под музыку.

- Как думаете, кто больше любит классическую музыку – мальчики или девочки?

- У меня иногда мальчики такие ответы дают, что хоть стой, хоть падай. У меня в консерватории студенты так не говорят о музыке. Девочки тоже бывают продвинутые.

- Что бы вы пожелали маленьким зрителям концерта «Язык музыки и музыка языка»?

- Я бы пожелал слушателям любить музыку. Музыку, а не шум. Можно и диско слушать, можно слушать рок, если это талантливо.

Детский концерт «Язык музыки и музыка языка» начнется в БКЗ филармонии 20 февраля в 16.00. Заказ билетов на сайте Псковской областной филармонии.