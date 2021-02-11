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Николай Хондзинский: Программа концерта составлена из подлинных шедевров музыки XVIII века

В эту пятницу, 26 февраля, в Псковской областной филармонии произведения трех композиторов франко-австрийско-немецкой школ прозвучат в исполнении Губернаторского симфонического оркестра и солистки концерта - Анны Зильберборд (скрипка). Гости вечера перенесутся в атмосферу XVIII века – время становления классической музыки, эпоху строгих форм, мелодической красоты, глубины и силы страстей. В преддверии концерта мы поговорили с главным дирижером и художественным руководителем оркестра Николаем Хондзинским.

- По какому принципу, кроме временнОго, выбраны произведения для концерта, который состоится 26 февраля? Что объединяет этих композиторов в художественном смысле?

- Программа концерта составлена из подлинных шедевров музыки XVIII века. Глюк, Мегюль, Моцарт - каждый из них новатор, каждый оставил после себя измененный музыкальный мир. Безусловно, фигура Моцарта затмевает многих и современников и величайших авторов других времен. Но все же, как мне кажется, подобное сопоставление эти трех авторов возможно. Кстати сказать, любопытный факт. В одной книге, посвященной композиторам эпохи французской революции, рассказывается, что Мегюль страстно увлекался цветами, получив даже прозвище «сумасшедшего тюльпаниста»: цветение тюльпанов «было для его глаз тем же, чем музыка Моцарта и Глюка для его слуха». Вот вам еще одно обоснование программы концерта: Мегюль, Моцарт, Глюк.

- Вы уже не в первый раз откроете для псковской публики новое имя в музыке. Вернее, не новое, а изрядно позабытое, по крайней мере, в провинции - точно. Почему творчество таких авторов, как Этьен Мегюль, с вашей точки зрения, нуждается в открытии заново? Чем интересна симфония Мегюля для вас как дирижера и музыкантов Псковского симфонического оркестра?

- Соль-минорная симфония Мегюля - замечательная музыка, которая удивительно рифмуется с симфоническим творчеством Моцарта. Я давно хотел ее исполнить, но не складывалось. Сейчас очень рад, что наконец эта возможность мне представилась. Музыка очень самобытная, объективно Мегюль обладает собственным, не заимствованным языком, он замечательно оркеструет и явно опережает свое время, он удивительно свободен в использовании выразительных средств, он замечательный мелодист. Я бы сказал, что изучение музыки Мегюля помогает нам глубже осознать симфонический гений Бетховена.

- Планируете ли в дальнейшем продолжение опыта «возрождения забытых имен»?

- Конечно. Это направление творческой деятельности всегда мне было интересно. Уверен, и в Пскове еще много замечательной музыки прозвучит впервые в нашем исполнении.

- Исполнялся ли ранее на псковской сцене моцартовский Концерт для скрипки №5? Под вашим руководством наш симфонический оркестр довольно часто обращается к исполнению произведений австрийского гения, но, думается, это связано не только с его повсеместной популярностью. Чем близок вам Моцарт, какие эмоции он вызывает в вас, какие воспоминания связаны с его музыкой для вас лично?

- Нет, насколько я знаю, полностью «Турецкий» концерт здесь никогда не звучал. Равно как и «Танцы фурий» из «Орфея» Глюка. Музыка Моцарта очищает, это безусловно. Сегодня, в наше непростое по многим параметрам время, творчество Моцарта, на мой взгляд, особенно актуально. Не говоря о том, что с точки зрения стиля и техники, работа над партитурами Моцарта для оркестра имеет колоссальное значение. Он многому учит музыкантов, мы работаем над штрихами, интонацией, стилем. В некотором смысле - это особая школа, которую необходимо пройти нашему оркестру для того, чтобы качественно вырасти. Невозможно найти что-то сложнее для исполнения оркестром, чем музыка Моцарта: в его сочинениях нет «лишних нот», там не за что спрятаться.

- На концерте впервые для псковичей выступит солистка Анна Зильберборд. Как вы познакомились с ее творчеством? Каковы сильные стороны этой молодой скрипачки?

- С творчеством Ани я познакомился в конце 2020 года, вживую услышал ее на концерте в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Несмотря на действительно юный возраст, она демонстрирует удивительную культуру звука и владение инструментом. Уверен, наши слушатели по достоинству оценят ее.

- Есть ли в проекте выступлений Псковского симфонического оркестра подобные концерты, но, допустим, XIX или XX? Нет ли в планах филармонии знакомства псковского слушателя с музыкой XXI?

- Есть идея продолжить эту концепцию, конечно. То же касается и музыки ХХI века, но все же в некотором будущем. Пока в нашем репертуаре катастрофически мало музыки ХХ века, что обусловлено, в первую очередь, нашими техническими возможностями: за редчайшими исключениями мы практически не можем себе позволить исполнять музыку Прокофьева и Шостаковича, Рихарда Штрауса и Малера, Рахманинова и Стравинского. Но я уверен, что эта ситуация изменится и огромный пласт никогда не звучавшей со сцены БКЗ музыки наконец-то достигнет нашу дорогую аудиторию.

XVIII Мегюль Моцарт Глюк, 26 февраля, начало в 19.00. Купить билеты можно здесь.