Концерт «Шаг в бессмертие» в память о 6-й роте состоялся в Пскове

Концерт «Шаг в бессмертие», посвященный Дню памяти воинов-десантников 6-й роты, состоялся в Пскове 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Вадим Боченков
Перед зрителями выступил ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России - лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии искусств Германии, лауреат III степени Всеармейского смотра-конкурса творческих коллективов Вооруженных сил России.
Также Сергей Чубарыкин поблагодарил ансамбль песни и пляски ВДВ России: «От всего Псковского гарнизона, от всех жителей города Пскова примите самые огромные слова благодарности за то, что своим творчеством, своей душой, своим талантом, песней, музыкой, стихами колыхнули сегодня самые чистые, добрые, светлые чувства, которые могут быть у человека: любовь, веру, надежду. Вспомнили отвагу, Отечество, то, для чего предназначен воин-десантник. Спасибо вам огромное, дорогие друзья!».
Перед началом концерта зрители смогли ознакомиться с фотовыставкой, посвященной памяти военнослужащих, погибших в 2000-м году в Чеченской республике (автор фотографий - известный псковский журналист Олег Константинов). Кроме того, в фойе большого концертного зала филармонии представлена выставка детских рисунков.