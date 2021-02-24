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Концерт «Шаг в бессмертие» в память о 6-й роте состоялся в Пскове

Концерт «Шаг в бессмертие», посвященный Дню памяти воинов-десантников 6-й роты, состоялся в Пскове 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Перед зрителями выступил ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск России - лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии искусств Германии, лауреат III степени Всеармейского смотра-конкурса творческих коллективов Вооруженных сил России.

«Примите огромные слова благодарности за то, что воспитали таких детей, которые являются примером мужества, героизма для всего мира, - обратился к присутствующим в зале отцам и матерям, родственникам бойцов 6-роты командир 76-й десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин. - На их примере сейчас растут, мужают и прославляют нашу России современные Воздушно-десантные войска. Они – эталон отваги, эталон чести, эталон воина-десантника. Это те люди, благодаря которым Россия сейчас – свободная страна, живет и процветает. Спасибо, низкий поклон, дорогие наши».

Также Сергей Чубарыкин поблагодарил ансамбль песни и пляски ВДВ России: «От всего Псковского гарнизона, от всех жителей города Пскова примите самые огромные слова благодарности за то, что своим творчеством, своей душой, своим талантом, песней, музыкой, стихами колыхнули сегодня самые чистые, добрые, светлые чувства, которые могут быть у человека: любовь, веру, надежду. Вспомнили отвагу, Отечество, то, для чего предназначен воин-десантник. Спасибо вам огромное, дорогие друзья!».

Перед началом концерта зрители смогли ознакомиться с фотовыставкой, посвященной памяти военнослужащих, погибших в 2000-м году в Чеченской республике (автор фотографий - известный псковский журналист Олег Константинов). Кроме того, в фойе большого концертного зала филармонии представлена выставка детских рисунков.