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Сцена / Концерты

Танцы на грани весны

06.03.2021 12:32|ПсковКомментариев: 0

Весна приходит ко всем по-разному. К кому-то звоном капели, к кому-то - первыми подснежниками, в сердца некоторых она врывается чувством всепоглощающей любви. Для тех, кто вчера побывал в Псковской областной филармонии, весна началась концертом «Дворжак – 180». Прекрасная музыка, в которой слышится журчание ручьев, шелест листьев и первая гроза, неожиданные подарки для слушателей, замечательная атмосфера и эмоции через край: даже если внезапный снег среди бела дня и заставил кого-то на минуту усомниться в приходе весны, выступление музыкантов развеяло все опасения. Весне - быть!

Первые же ноты, раздавшиеся в Большой концертном зале, прозвучали для слушателей как порыв свежего ветра. Программу открыл Концерт для виолончели с оркестром «Музыкальное паломничество», созданный современным американо-мальтийским композитором Алексеей Шором, математиком с докторской степенью. Музыка стала настоящим открытием для псковичей: во-первых, она прежде никогда у нас не исполнялась, во-вторых, концерт действительно производит впечатление, в-третьих, в роли солиста выступил знаменитый российский виолончелист Борис Андрианов. С творчеством этого музыканта псковичи знакомы: он был участником фестиваля Crescendo, светлый образ которого до сих пор бередит память многих горожан, не чуждых классической музыке. В этот приезд он стал гением сцены, зарядив каждую молекулу воздуха вокруг своей неповторимой энергетикой, в которой органично уживается и самая лиричная нежность, и самый жестокий надрыв.

Благодаря этой особенности творческого темперамента музыканта, а также мастерству Псковского губернаторского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Николая Хондзинского музыка современного композитора наполнилась эмоциональностью и изяществом, драматизмом и теплотой. Звуковая ткань Концерта Алексея Шора сама по себе достаточно мозаична: в ней переплетены классические традиции и современные находки, есть в ней что-то клиповое. Математик Алексей Шор по сути составляет сложную формулу из самых разных величин. В создании этого произведения, как в строительстве Вавилонской башни, кто только не поучаствовал: венские классики во всем своем великолепии, эстрадные и джазовые композиторы - каждому услышится что-то свое.

На контрасте с этим необычным Концертом слушались цельные по своей структуре «Славянские танцы» Антонина Дворжака. Делясь впечатлениями от услышанного, моя соседка по ряду вспомнила случай, который описывал в своих воспоминаниях Самуил Маршак. Ему, пятилетнему, надо было прочесть на торжественном вечере отрывок из пушкинской поэмы «Полтава»: «И грянул бой, Полтавский бой!». Мальчик маршировал и твердо декламировал слова. Когда ему объяснили, что стихи надо читать стоя на месте, он очень удивился: ведь невозможно неподвижно рассказывать такие строки! Вот и со «Славянскими танцами» та же история. Слушатель словил чувство когнитивного диссонанса: ноги шли в пляс, приходилось как-то договариваться со своими конечностями, дабы не оконфузиться. Весьма удачно здесь случился антракт: все желающие успели и подвигаться, и обменяться восторженными впечатлениями, и самое важное - эмоционально остудиться и подготовиться ко второму отделению. Честно: если бы антракта в этой программе не было, его надо было бы придумать, ведь на таком пределе чувств слушать музыку два часа просто невозможно: опасно для жизни.

Стоило слушателям немного «расслабиться», как их накрыло новой волной впечатлений: во втором отделении прозвучал Концерт Дворжака для виолончели с оркестром си минор, который признан одной из вершин творчества чешского композитора и является неотъемлемой частью репертуара всех виолончелистов мира. Говорят, что когда друг Дворжака немецкий композитор Иоганнес Брамс услышал это произведение, он сказал: «Если бы я знал, что можно написать такой концерт для виолончели, я бы давно уже написал его!».

Действительно, произведение поражает своим техническим совершенством и пылкостью. За 30-40 минут, на протяжении которых длится Концерт, слушатель ввергается в самое настоящее «буйство глаз и половодье чувств»: безраздельная радость и веселье сменяются трагическими размышлениями о смерти любимой женщины, в бодрый марш проникает «ностальгический голос настоящего чеха». Одна минута таких «качелей» по-хорошему должна засчитываться за десять, а то и больше. И в самом финале, когда, кажется, выше лететь уже невозможно, музыка вдруг явственно взмывает дальше, за пределы, в безвоздушное пространство, блестящее мириадами звезд.  

Псковичи так усердно благодарили артистов за подаренный вечер, что «нааплодировали» себе еще несколько минут музыкального счастья: на бис Борис Андрианов исполнил, в частности, каталонскую народную колыбельную «Пение птиц», которую в преддверии 8 марта посвятил всем женщинам. Виолончель пела, убаюкивала, замирала и снова пела, пока, наконец, ее песня не растворилась в трелях и щебетании удивительной птицы. Не иначе как синей.

«Дворжак - 180» стал прекрасным началом весны в областной филармонии и сердцах псковских слушателей. Не менее прекрасным ее продолжением обещает стать 47-й Фестиваль русской музыки, который откроется 16 марта выступлением Академического большого хора под управлением Льва Конторовича в сопровождении Псковского губернаторского симфонического оркестра Псковской области. В первом отделении хор исполнит русскую музыку акапелла. А во втором отделении впервые в Пскове прозвучат «Три русские песни» и кантата «Весна» Сергея Рахманинова. Стоимость билетов 400-800 рублей. Приобрести их можно в кассе филармонии, а также онлайн.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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