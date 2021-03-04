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Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в Пскове 14 апреля

Легендарный Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят с большой концертной программой в Пскове. Концерт состоится 14 апреля в БКЗ Псковской областной филармонии.

Начнется он в 19.00. Цена билетов — от 1900 до 3900 рублей. Возрастная категория 12+.

«У этой группы не бывает одинаковых концертов,- отмечают организаторы концерта. - Оттого каждый из них – настоящее событие для всех ценителей живой музыки».

В своем почтенном возрасте «Аквариум» совсем не выглядит как ретро-бэнд, играющий музыку прошлого века - творчество группы удивительно живо и актуально. Находясь в непрерывном движении, в непрекращающемся поиске, экспериментируя с различными стилями и музыкальными жанрами, Борис Гребенщиков всегда сохраняет способность порадовать и удивить новым и неожиданным, отметили организаторы концерта.

«Нынешний "Аквариум" – это коллектив, дающий десятки концертов в год, исполняющий и записывающий свою волшебную музыку с лучшими музыкантами мирового уровня. Постоянно меняясь, и при этом, оставаясь самим собой, Борис Гребенщиков создал уникальное явление культуры, существующее вне времени и пространства», - говорится в анонсе.

В концертной программе 14 апреля прозвучит множество песен – от новейших до тех, с которых когда-то все начиналось.

Билеты уже в продаже. Их количество ограничено вместимостью зала.

Напомним, изначально концерт Бориса Гребенщикова должен был состояться 25 апреля 2020 года, в связи с ограничениями по коронавирусу он был перенесен на 29 сентября, но в итоге так и не состоялся.

Билеты, приобретенные на прошлогодние несостоявшиеся концерты, недействительны. Их можно обменять в кассе филармонии.