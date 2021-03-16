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Сцена / Концерты

Соскучились по «Пскову»

20.03.2021 21:43|ПсковКомментариев: 0

Давненько в Большом концертном зале Псковской областной филармонии не было таких концертов, чтобы зрительские ряды ходили ходуном, пели во весь голос и аплодировали от души разухабистой гармошке да под заливчатые гусли. А все потому, что ансамбль русской музыки «Псков» давненько не выступал. Кстати случился Фестиваль русской музыки - лучшей площадки для возвращения к соскучившейся публике и не сыщешь, наверное. Ведь слушаешь народную музыку и внезапно сознаешь: отсюда наше классическое все - Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов.

Приветствуя зал, художественный руководитель ансамбля русской музыки Ольга Алексеева призналась, что главная традиция коллектива и артистов - «любить и прославлять свое дело, народное исполнительское искусство». Первые же композиции, исполненные музыкантами «Пскова» на концерте, который прошел вчера, 19 марта, наполнили зал той особенной теплой энергетикой, которая свойственна народной музыке, и показали невероятные возможности традиционных инструментов, давших мощь, сравнимую с органом или большим оркестром.

Зал «завелся» с пол-оборота. Стоило зазвучать вступлению к песне «По муромской дорожке», как мои соседки по ряду начали петь и, по-моему, ни на миг больше не умолкали. Они знали все слова! Переводили дух псковитянки только в те моменты, когда на сцене появлялись артисты театра русского танца «Русские узоры» (художественный руководитель и главный балетмейстер Ирина Казимир). Соседки мои понижали голос лишь по одной уважительной причине: силы им требовались для танцев. Да, сидя тоже можно танцевать. Руки-ноги есть? Первыми хлопаем, вторыми - топаем. Заодно совершаем волнообразные движения всем телом по бархату филармонических сидений.

Принципиально важно было удержать при этом равновесие, особенно в тот момент, когда Елену Федину на сцене сменил заслуженный артист России, дважды кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный деятель искусств Псковской области, а по совместительству, любимец женщин Александр Либ. В Одессе сказали бы, прослушав его выступление: «Шоб я так пел!», а мы просто искренне порадуемся за то, что голос Александра Ивановича по-прежнему силен. Он исполнил старинный романс «Живет моя отрада» и казачью песню «Ой, вы кони мои вороные» и был вознагражден долгими зрительскими аплодисментами.

Прекрасно приняла публика и сольные инструментальные номера, традиционные для концертов «Пскова». Особенно тепло приняли зрители выступление Ольги Алексеевой, исполнившей на гуслях Фантазию Виктора Малярова на еврейскую старинную тему. Не можем не отметить, что Ольга украсила концерт своим изящным артистизмом, открытой искренностью и невероятным мастерством.

Яркую несомненную прелесть общей программе придали сольные песни Елены Фединой - задушевная «Белым снегом» Григория Варшавского и искрящаяся иронией и задором «Валенки». Елена, к слову, не изменила своей привычке радовать зрителя не только своими голосовыми данными, но и красивыми нарядами. Может, и не задумано было так, но всем понравилось!

Говоря об успешных номерах, нельзя не упомянуть и русскую плясовую «Скобарь», в которой соло на гармони исполнил Владимир Салиев, и, конечно же, инструментальную версию любимой многими песни «Гляжу в озера синие» с шикарным видеорядом (солист Сергей Поторочин). Мелодия настолько гармонично сплеталась с видами Пскова, что сам собой возник вопрос: а почему бы не сделать на этот номер клип? К Дню города, например, такое видео стало бы душевным подарком для жителей Пскова на многие годы.

На высоком эмоциональном подъеме зрители долго не расходились, делились впечатлениями. В ожидании, пока схлынет первая волна у гардероба, я успела познакомиться со своими веселыми соседками. Одна из них - Вера Фоминишна, инженер-технолог пищевой промышленности на пенсии. Старается не пропускать ни одного концерта ансамбля «Псков». Для нее народная музыка - это неповторимая красота. Она и сама в молодости постоянно пела и танцевала, выступала и соло, и в квартете. «Я в восторге, - сказала Вера Фоминишна о концерте. - До чего душевно, профессионально, красиво, трогательно! Я настолько рада, что я побывала на этом концерте, настолько благодарна! Артисты просто воодушевили жить».

Понравилась новая программа ансамбля «Псков» и двум другим зрительницам, для которых этот концерт стал первым после пандемийных ограничений. До этого они только несколько раз в кино сходили, а теперь - настоящий выход в свет. Говорят, что очень понравилось выступление музыкантов, особенно гусли. А еще привлекло их внимание оформление сцены, яркое и необычное. Единственное - жаловались, что иногда фонарики сценические слишком слепили глаза.

«Великолепный концерт!», - присоединяется к мнению публики псковичка Юлия Ермолаева. Между прочим, именно ее муж Олег мастерил гусли, на которых играла Ольга Алексеева. Он вообще делает гусли для музыкантов по всей стране. «Молодцы! - продолжаем разговаривать с Юлией о концерте. - Все продумали до мелочей». Ее дочери Маша и Настя не могут устоять на месте во все время беседы - такое ощущение, что они по-прежнему слышат «Скобаря» и так и норовят пуститься в пляс. «Да, - смеется Юлия, - им сложно было усидеть на месте».

Что же, шанс побывать на концерте ансамбля «Псков»и вновь окунуться в стихию народной музыки появится у жителей города совсем скоро. На концерте анонсировали выступление «Заиграйте, мои гусли», которое состоится 22 апреля и будет приурочено к 25-летию сценической деятельности Ольги Алексеевой. Встреча со слушателем возродит традицию ежегодных концертов гусельной музыки в Псковской филармонии. В концерте прозвучат обработки русских мелодий, произведения современных композиторов для гуслей. Стоимость билетов - 300-600 рублей, они скоро появятся в продаже.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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