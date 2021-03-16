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Сцена / Концерты

Ведущая исполнительница на гуслях в России даст концерт в Пскове

29.03.2021 15:04|ПсковКомментариев: 0

Концерт «Заиграйте, мои гусли!» ведущей исполнительницы на гуслях в России, лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, солистки Государственного оркестра «Гусляры России», художественного руководителя ансамбля русской музыки «Псков», псковички Ольги Алексеевой состоится 22 апреля в БКЗ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Мероприятие будет приурочено к 25-летию артистки. Совместно с ансамблем «Псков» она исполнит обработки народных мелодий, а также произведения современных композиторов для гуслей звончатых.

В концерте примут участие бессменные солисты ансамбля – Заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, а также Елена Федина. Приглашенным гостем станет московский пианист, режиссер и ведущий столичных постановок Михаил Иванов. С 2013 года пианист сотрудничает с Ольгой Алексеевой, в дуэте с которой неоднократно выигрывал Гран-при и становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов и дает совместные концерты в Москве.

Юбилейный концерт Ольги Алексеевой откроет новый проект, возрождающий утерянную традицию проведения концертов гусельной музыки в стенах Большого концертного зала филармонии, отметили в ТКД.

«В прошлом концерты всегда вдохновляли и объединяли гусляров, связанных особой, уникальной псковской школой гусельного исполнительства, служили связующей нитью между поколениями талантливых исполнителей. Теперь же концерты вновь должны стать ежегодными яркими страницами, продолжающими славную историю гусельного творчества на Псковской земле», - добавили в ТКД.

Начало мероприятия в 19:00. Купить билеты можно на сайте БКЗ филармонии.

Теги: #концерт #ТКД #гусляры
Источник: Псковская Лента Новостей
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