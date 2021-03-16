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По просьбам зрителей в псковской филармонии повторят «Лебединое озеро»

10 апреля в 18.00 в Большом концертном зале филармонии по многочисленным просьбам зрителей состоится второй концерт художницы эбру Ольги Кауровой и Губернаторского симфонического оркестра под управлением Николая Хондзинского. Причиной его организации стал повышенный интерес зрителей: билеты на первый концерт (он, как и анонсировалось, состоится 10 апреля в 16.00) были распроданы за неделю, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

В концерте «Лебединое озеро» классическая музыка объединится с необычными картинами, создание которых зрители увидят вживую. Эбру — древняя техника рисования на воде. В переводе с персидского слово «эбру» означает «облако», отметили в ТКД.

«Поклонники самого легендарного балета Петра Чайковского смогут наблюдать, как капли краски на глади воды создают формы невиданного великолепия и изящества, и как усложняемый мастером эбру рисунок дополняется новыми причудливыми фигурами. И пока действует магия эбру, музыка заполняет душу, унося зрителя в мир собственных фантазий», - рассказали организаторы концерта.

Ольга Каурова родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В школьные годы была участницей выставок и проектов, в 2009 году открыла для себя Эбру, когда в России еще не было ни мастеров, ни информации по искусству рисования на воде. Самостоятельно переводила сайты с турецкого, пробовала рисовать подручными средствами, из поездки в Турцию привезла профессиональные пигменты и смолу гевена для загущения воды. Так все начиналось.

В 2012 году состоялась ее первая персональная выставка в Санкт-Петербурге. В настоящее время Ольга Каурова активно концертирует и ведет общественную деятельность. Сопровождала выступления Зары, Методие Бужора, Анны Малышевой, Франсиса Гойя, Olympicorchestra, Большого Филармонического оркестра Санкт-Петербурга, Оркестра Ленинградской Области Таврический и других.

Ольга Каурова - cоавтор и постоянный участник шоу «Вивальди. Времена Года», «Краски Танго», а также автор программы «Классика и Ван Гог», с успехом проходящие в стенах знаменитой АнненКирхе. С недавнего времени заняла должность председателя художественного совета «Союза мастеров эбру России».

Забронировать билеты на «Лебединое озеро» можно на сайте филармонии.