Сцена / Концерты

Псковичи активно раскупают билеты на концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум»

Псковичи активно раскупают билеты на концерт легендарного Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», сообщили Псковской Ленте Новостей в БКЗ Псковской областной филармонии.

Концерт состоится 14 апреля. К настоящему времени фанаты БГ раскупили весь центр партера и большую часть боковых мест.

В БКЗ «Аквариум» отыграет большую концертную программу, где прозвучит множество песен - от новейших до тех, с которых когда-то все начиналось.

Начало концерта в 19.00. Цена билетов — от 1900 до 3900 рублей. Приобрести их можно онлайн. Возрастная категория 12+.

«... У этой группы не бывает одинаковых концертов. Оттого каждый из них – настоящее событие для всех ценителей живой музыки». В своем почтенном возрасте «Аквариум» совсем не выглядит как ретро-бэнд, играющий музыку прошлого века - творчество группы удивительно живо и актуально. Находясь в непрерывном движении, в непрекращающемся поиске, экспериментируя с различными стилями и музыкальными жанрами, Борис Гребенщиков всегда сохраняет способность порадовать и удивить новым и неожиданным, отметили организаторы концерта», - отметили организаторы концерта.

Нынешний «Аквариум» – это коллектив, дающий десятки концертов в год, исполняющий и записывающий свою волшебную музыку с лучшими музыкантами мирового уровня. Постоянно меняясь, и при этом, оставаясь самим собой, Борис Гребенщиков создал уникальное явление культуры, существующее вне времени и пространства.

Напомним, изначально концерт БГ должен был состояться 25 апреля 2020 года, в связи с ограничениями по коронавирусу он был перенесен на 29 сентября, но в итоге так и не состоялся. Билеты, приобретенные на прошлогодние несостоявшиеся концерты, недействительны. Их можно обменять в кассе филармонии.

До этого легендарный Борис Гребенщиков и «Аквариум» выступали в Пскове летом 2002 года.