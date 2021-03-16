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Известный российский пианист выступит с симфоническим оркестром в Пскове

Лауреат международных конкурсов Арсений Мун (фортепиано, Санкт-Петербург) выйдет на одну сцену с губернаторским симфоническим оркестром в Псковской областной филармонии 23 апреля в 19.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в сопровождении оркестра солист исполнит сочинение Сергея Прокофьева.

Концерт «Шекспир & Прокофьев» проходит в год 130-летия композитора, пианиста и дирижера Сергея Прокофьева.

«В программе – концерт для фортепиано с оркестром №2 соль минор, который был любим и исполняем самим автором, сочинение, мнения о котором разнились от самых негативных ("дебют фортепианного кубиста и футуриста") до произведения, ошеломляющего "своей искренностью, новизной выражения и насыщенностью содержания". Но равнодушным одно из самых масштабных сочинений студента Санкт-Петербургской консерватории Сергея Прокофьева не оставило никого.

"Две равно уважаемых семьи

В Вероне, где встречают нас событья,

Ведут междоусобные бои

И не хотят унять кровопролитья.

Друг друга любят дети главарей,

Но им судьба подстраивает козни,

И гибель их у гробовых дверей

Кладет конец непримиримой розни…"

Строки "Ромео и Джульетты" великого Шекспира, написанные пятьсот лет назад оживут в звуках, созданных меньше века назад Сергеем Прокофьевым. Вечная история любви в его одноименном балете не сразу нашла признание, и композитор составил из балетной музыки сюиты, навсегда ставшие украшением симфонического репертуара. В них по-прежнему добро и зло, ненависть и раздоры, надежда и отчаяние, богатство гармоний, инструментовки, ритма и яркие музыкальные портреты всем известных героев», - рассказали в пресс-службе.

Солист концерта - Арсений Мун (фортепиано) Родился в 1999 году в Санкт-Петербурге. Заниматься игрой на фортепиано начал в 6 лет. Обучался в средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и в консерватории, ныне - студент Джульярдской школы в Нью-Йорке. В десять лет дебютировал с симфоническим оркестром в Санкт-Петербургской филармонии, в пятнадцать дал первый сольный концерт в Доме Моцарта в Вене.

Лауреат международных конкурсов в США, Польше, Франции, обладатель премии правительства Санкт-Петербурга, стипендии имени Святослава Рихтера фонда Мстислава Ростроповича, именной премии Юрия Темирканова.

Выступал на Международном фестивале Юрия Башмета в Минске, на фестивалях «Лики современного пианизма» (Санкт-Петербург), «В гостях у Ларисы Гергиевой» (Владикавказ), «Москва встречает друзей». Постоянный участник программ Санкт-Петербургского дома музыки.

Выступает с такими коллективами, как Таллинский камерный оркестр, Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Литовский камерный оркестр, оркестр Государственного Эрмитажа, симфонический оркестр Форт-Уэрта, оркестр Миннесоты и оркестр «Северная симфония». Сотрудничал с дирижерами Александром Титовым, Дмитрием Лиссом, Александром Скульским, Фабио Мастранджело, Станиславом Кочановским, Мэй-Энн Чен, Марком Расселлом Смитом, Йеном Хобсоном, Заурбеком Гугкаевым, Ярославом Забояркиным и другими.

Гастролирует с оркестрами и сольными концертами по Европе, США и России. Осенью 2019-го провел гастрольный тур по городам Европы (Страсбург, Люксембург, Париж, Брюссель), дал концерт на Радио Франции.

Среди ангажементов на сезон 2020–2021 годов – сольные концерты в России, Швейцарии, Франции, Польше. С 2019 года официальный артист компании Yamaha.

Начало концерта в 19:00. Солист Арсений Мун (фортепиано).

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.

Художественный руководитель и главный дирижер - Николай Хондзинский.

Заказ и бронирование билетов здесь.