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О санитарном эффекте гуслей рассказала ведущая исполнительница в России

Концерт гусельной музыки «Заиграйте, мои гусли!» состоится в БКЗ Псковской областной филармонии 22 апреля. Интервью в преддверии концерта дала ведущая исполнительница на гуслях в России, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, солистка Государственного оркестра «Гусляры России» и художественный руководитель ансамбля русской музыки «Псков» Ольга Алексеева.

- Ольга, в этом году вы отмечаете юбилей – 25 лет творческой деятельности. К этому знаменательному событию и приурочен ваш сольный концерт «Заиграйте, мои гусли!». Расскажите, пожалуйста, что именно вас привлекло к народному творчеству?

- Мои отношения с народным творчеством начали складываться задолго до поступления в музыкальную школу. Я, наверное, не осознавала даже в тот момент, что народное, а что не народное, мне всегда нравилась музыка, мне хотелось быть артисткой. Мне много пела бабушка, читала сказки, так появился интерес. А еще у бабушки были соседи, известные в то время в Опочке музыканты-самоучки - Федор и Екатерина Гельковы. Они играли на балалайках, гармонях, у них в доме очень много было музыкальных инструментов, даже гусли были, но не они, а балалайка меня привлекла. Гусли у деда Федора были фольклорные не очень весело и задорно звучали- тихо как-то...

А вот уже в музыкальной школе мне показали гусли звончатые и я начала учиться в ДМШ №4 Пскова в классе преподавателя заслуженного работника культуры РФ Веры Кудрявцевой. Начались конкурсы, концерты, гастроли появлялся иногда и «спортивный интерес» в подготовке к выступлениям — это главная школа жизни была, которая, кстати, и сегодня помогает себя правильно организовать. А о том, что игра на гуслях - это важный пласт музыкального народного творчества, задумываться и проявлять исследовательский и научный подход к этому я начала позже, уже будучи студенткой Гнесинки и университета культуры.

- Как бы вы охарактеризовали этот период – 25 лет на сцене?

- 25 лет на сцене — это огромный срок для исполнителя, это становление, поиск себя, борьба с собой, большой труд, работа, и потом, как, своего рода, итог и самая главная проверка на прочность и преданность своему делу.

- Этим концертом ансамбль «Псков» возрождает утерянную традицию проведения концертов гусельной музыки в стенах БКЗ псковской филармонии. Расскажите, что ждет зрителей на этот раз?

- Сама идея возникла, как дань традициям Псковской гусельной земли. Это была очень важная часть в преемственности гусельного исполнительства, это всегда было очень яркой эмоцией для подрастающих музыкантов, красивым праздником для зрителей и артистов. Эти концерты всегда объединяли исполнителей и давали мощный толчок к развитию нашей гусельной школы. Сейчас возникла необходимость возрождения этих концертов, для того, чтобы сохранить творчество и поддержать начинания юных гусляров, а так же профессионалов. Мне выпала честь открывать этот проект, а еще и такое совпадение с творческим юбилеем! Поэтому вдвойне почетная и ответственная миссия у меня будет в этот вечер.

Исполнять будем лучшие произведения, написанные для гуслей, обработки народных мелодий. Мои гусли заиграют с ансамблем «Псков», также выступят наши солисты заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, а также Елена Федина. Прозвучат новые инструментальные композиции. А также в концерте вместе с гуслями будет звучать рояль. Мы пригласили прекрасного музыканта, с которым я долгие годы плодотворно сотрудничаю в Москве – это Михаил Иванов.

- Расскажите о вашем сотрудничестве и успехах в музыкальном творчестве.

- С Михаилом мы сотрудничаем со студенчества, хотя учились в разных вузах. Так получилось, что творческая жизнь нас объединила в определенный момент. Мы становились лауреатами и обладателями гран-при различных конкурсов, играли сольные концерты в Москве, в Белоруссии.

Мы с Михаилом оказались очень похожими в своей жадности и въедливости в творчество, которое для себя выбрали. И есть еще один важный момент.

У любого музыканта рано или поздно случается творческое выгорание, упадок творческих сил и целый шквал сомнений в собственной необходимости искусству. И в моем случае, несколько лет назад, меня вытаскивал из этого состояния Михаил. Даже представить не могу, насколько ему было трудно со мной, но он приезжал, по 4 часа со мной репетировал, заражал своим творчеством, харизмой, действительно, тащил за собой. Я ему очень благодарна за тот момент поддержки, и в нашей игре это ощущается - как целая жизнь, прожитая за минуты, пока звучит наша музыка.

- Гусли – один из самых древних и любимых русских музыкальных инструментов. Как вы думаете, чем отличительно звучание гуслей?

- Звучание гуслей очень похоже по физическим свойствам на колокольный звон обертона, которые образуют колокола, и струны гуслей совпадают. Также есть немало научно-исследовательских статей о звуке гуслей, как об экологически чистом. В 2016 году я участвовала в эксперименте для телепередачи о науке. Суть была в том, что две чашки Петри были осеменены обычными бактериями, которые получили в результате смыва с обычных рук обычного москвича: в одной чаше бактерии развивались сами по себе, а над второй чашей постоянно в течение недели звучали записи моей игры на гуслях — результат поразил — под гусли бактерии размножались очень медленно и неохотно! Я бы сама не поверила, если бы в этом не принимала участия! Не панацея, конечно, но немного себя почувствовала «музыкальным санитаром»...

Ну это то, что касается науки, а если о красоте и искусстве, то гусли обладают уникальным узнаваемым тембром, к счастью, все больше и больше становится популяризация инструмента и многие уже знают и узнают этот звук — такой русский и родной.

- Что бы вы пожелали любителям народной музыки, которые придут на концерт?

- Я точно знаю, что на этот концерт придут не только любители, но и профессионалы, а также не только народной музыки, поэтому мои пожелания всем зрителям и ценителям. Отличного настроения, вдохновения, ярких впечатлений, а также хорошо отдохнуть и набраться положительных эмоций! Здоровья всем и до скорой встречи!

Начало концерта в 19:00. Купить билеты можно на сайте БКЗ филармонии.

Источник: пресс-служба Театрально концертной дирекции Псковской области