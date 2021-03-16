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Солист концерта «Шекспир & Прокофьев» пожелал псковичам на время забыть о проблемах

Губернаторский симфонический оркестр под управлением Николая Хондзинского представит концерт «Шекспир & Прокофьев» в год 130-летия одного из самых значимых музыкантов XX века, композитора, пианиста, дирижера Сергея Прокофьева. Интервью в преддверии мероприятия дал солист концерта, лауреат международных конкурсов, участник российских и зарубежных фестивалей, официальный артист компании Yamaha Арсений Мун.

- Арсений, вы с шести лет занимаетесь игрой на фортепиано, в десять лет вы дебютировали с симфоническим оркестром в Санкт-Петербургской филармонии, а уже в пятнадцать дали первый сольный концерт в Доме Моцарта в Вене. Расскажите, легко ли было учиться, почему вы выбрали именно фортепиано?

- Фортепиано люблю с детства. Моя сестра ходила в музыкальную школу и дома у нас было пианино. Уже с 3-4 лет я пытался нажимать на клавиши и играть разные мелодии. Сейчас учиться легко, не воспринимаю занятия музыкой как какую-то обязанность, работу, это просто часть моей жизни. Для меня естественно проводить за роялем много часов каждый день, а в подростковом периоде моментами было сложно сконцентрироваться на многочасовых занятиях, хотелось гулять с друзьями и играть в футбол.

- Поделитесь, какое у вас самое яркое впечатление, связанное с музыкой?

- Самые яркие впечатления в музыке у меня обычно связаны с выдающимися исполнениями, одна из последних записей, которая меня поразила, был онлайн-концерт Михаила Плетнева с 31 сонатой Бетховена.

- 23 апреля на сцене Большого концертного зала филармонии прозвучит концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Прокофьева. Что вы думаете о музыке этого композитора?

- Прокофьев у меня один из любимых композиторов. Его фортепианный концерт №2, на мой взгляд, невероятно драматичное и трагичное произведение, в котором эмоции накаляются до предела. Прокофьев посвятил этот концерт своему умершему другу, в музыке можно услышать ту боль, которую, вероятно, испытывал автор, узнав о его смерти.

- Как бы вы описали сюиту из балета «Ромео и Джульетта». Какие чувства вызывает у вас это музыкальное произведение?

- «Ромео и Джульетта» - потрясающая музыка, яркое многохарактерное произведение, через музыку которого можно прочувствовать и ощутить эмоции всех героев и заново пережить знаменитую историю любви.

- Арсений, вы впервые сотрудничаете с Николаем Хондзинским?

- С Николаем мы уже однажды сотрудничали, это было 3 или 4 года назад в Большом зале филармонии в Петербурге. Тогда мы исполняли второй фортепианный концерт Шостаковича.

- Что бы вы пожелали зрителям концерта «Шекспир & Прокофьев»?

- Зрителям хочу пожелать на время концерта забыть о внешних проблемах и делах, погрузиться в свой внутренний мир и постараться эмоционально пережить то, о чем будет рассказывать по-настоящему красивая и гениальная музыка Прокофьева.

Начало концерта в 19:00. Купить или забронировать билеты удобно на сайте филармонии.

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области