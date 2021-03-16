Сцена / Концерты

Борис Гребенщиков похвалил псковичей за соблюдение антикоронавирусных мер

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступают с большой концертной программой сегодня, 14 апреля, в Пскове - в БКЗ Псковской областной филармонии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Борис Гребенщиков во время концерта похвалил псковичей за соблюдение антикоронавирусных мер. Он отметил, что в туре этого года Псков - первый город, где на концерте соблюдают схему рассадки через двое и носят маски.

Также он спел специально написанную «Современную песню», посвященную коронавирусу, и песню барда Евгения Клячкина «Псков», которая, по словам Гребенщикова, вспомнилась ему, когда он сегодня гулял по городу (эту песню исполнитель впервые услышал много лет назад).

Напомним, изначально концерт Бориса Гребенщикова должен был состояться 25 апреля 2020 года, в связи с ограничениями по коронавирусу он был перенесен на 29 сентября, но в итоге так и не состоялся.

До этого легендарный Борис Гребенщиков и «Аквариум» выступали в Пскове летом 2002 года.

Напомним также, что 3 апреля в Ледовом дворце состоялся концерт Клавы Коки и Niletto, при проведении которого были грубо нарушены противоэпидемические меры. Итогом стали служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту, комитета по культуре и директора ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений».