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Концерт ведущей исполнительницы на гуслях в России состоится в Пскове 22 апреля

Сольный концерт «Заиграйте, мои гусли!» ведущей исполнительницы на гуслях в России, лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, солистки Государственного оркестра «Гусляры России», художественного руководителя ансамбля русской музыки «Псков», псковички Ольги Алексеевой состоится сегодня, 22 апреля, в БКЗ филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

«Исполнять будем лучшие произведения, написанные для гуслей, обработки народных мелодий. Мои гусли заиграют с ансамблем "Псков", выступят наши солисты Заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, а также Елена Федина. Прозвучат новые инструментальные композиции. А также в концерте вместе с гуслями будет звучать рояль. Мы пригласили прекрасного музыканта, с которым я дорогие годы плодотворно сотрудничаю в Москве – это Михаил Иванов», - анонсировала мероприятие Ольга Алексеева.

Концерт будет приурочен к 25-летию творческой деятельности артистки и откроет новый проект, возрождающий утерянную традицию проведения концертов гусельной музыки в стенах Большого концертного зала филармонии.

По словам руководителя ансамбля русской музыки, 25 лет на сцене – это огромный срок для исполнителя – это становление, поиск себя, борьба с собой, большой труд, работа, и потом, как своего рода итог и самая главная проверка на прочность, преданность своему делу.

В прошлом концерты всегда вдохновляли и объединяли гусляров, связанных особой, уникальной псковской школой гусельного исполнительства, служили связующей нитью между поколениями талантливых исполнителей. Теперь же концерты вновь должны стать ежегодными яркими страницами, продолжающими славную историю гусельного творчества на Псковской земле.

«Гусли обладают уникальным узнаваемым тембром, к счастью, все больше и больше становится популяризация инструмента, и многие уже знают и узнают этот звук – такой русский и родной», – заметила Ольга Алексеева.

Начало концерта в 19:00.

Купить билеты можно на сайте БКЗ филармонии.