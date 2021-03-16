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Концерт «Шекспир & Прокофьев» состоится сегодня в псковской филармонии

Концерт «Шекспир & Прокофьев», приуроченный к двум памятным датам – дню рождения выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева и дню смерти великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, состоится в Большом концертном зале филармонии сегодня, 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.

На одну сцену с губернаторским симфоническим оркестром выйдет лауреат международных конкурсов Арсений Мун (фортепиано, город Санкт-Петербург). В сопровождении оркестра музыкант исполнит сочинение Сергея Прокофьева.

В программе – концерт для фортепиано с оркестром №2 соль минор, который был любим и исполняем самим автором, сочинение, мнения о котором разнились от самых негативных («дебют фортепианного кубиста и футуриста») до произведения, ошеломляющего «своей искренностью, новизной выражения и насыщенностью содержания». Но равнодушным одно из самых масштабных сочинений студента Санкт-Петербургской консерватории Сергея Прокофьева не оставило никого, отметили в ТКД.

«Прокофьев у меня один из любимых композиторов. Его фортепианный концерт №2, на мой взгляд, невероятно драматичное и трагичное произведение, в котором эмоции накаляются до предела. Прокофьев посвятил этот концерт своему умершему другу и в музыке можно услышать ту боль, которую вероятно испытывал автор, узнав о его смерти», - отметил Арсений Мун.

В этот вечер строки «Ромео и Джульетты» великого Шекспира, написанные пятьсот лет назад, оживут в звуках, созданных меньше века назад Сергеем Прокофьевым. Вечная история любви в его одноименном балете не сразу нашла признание, и композитор составил из балетной музыки сюиты, навсегда ставшие украшением симфонического репертуара. В них по-прежнему добро и зло, ненависть и раздоры, надежда и отчаяние, богатство гармоний, инструментовки, ритма и яркие музыкальные портреты всем известных героев.

По словам солиста концерта, «Ромео и Джульетта» – потрясающая музыка, яркое многохарактерное произведение, через музыку которого можно прочувствовать и ощутить эмоции всех героев и заново пережить знаменитую историю любви.

Концерт начнется в 19:00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.