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Посвященный Великой Победе концерт состоится в Пскове 6 мая

Ведущий коллектив Псковской филармонии, ансамбль русской музыки «Псков», в дни празднования Великой Победы представит большую праздничную программу «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Отмечается, что программа раскроет «всю палитру песен о войне». «Песен, ставших грозным оружием, не позволившим сломить народный дух, песен о мужестве, отваге, боевой дружбе, событиях на фронте и в тылу, песен о победе, о мае и весне, о любви и новой мирной жизни», - подчеркнули в пресс-службе.

Так, в концерте прозвучат песни «В лесу прифронтовом», «Журавли», «А зори здесь тихие». «Свое место займут "Попурри" и "Фантазия" на темы военных песен Константина Шаханова, сочинения для солирующих инструментов Евгения Тростянского и Ольги Алексеевой, любимые мелодии "Гляжу в озера синие" и "Русские березы". И, конечно, песенную программу о победе не представить без "Майского вальса" и музыкального символа, гимна победы – легендарной песни Давида Тухманова "День Победы"», - отметили в пресс-службе.

В концерте выступят заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, солистка Елена Федина, солисты-инструменталисты Сергей Поторочин, Денис Горин, Елена Ленина. Участие в концерте примет заслуженный коллектив народного творчества России - театр танца «Русские узоры». Художественный руководитель и главный балетмейстер – почетный работник образования, обладатель звания «Душа земли Псковской» Ирина Казимир.

«Программу концерта дополнят стихи о войне и победе, напоминающие, что никто не забыт и ничто не забыто, а в сердцах новых поколений живет память о Великой Победе», - добавили в пресс-службе.

Начало концерта в 19.00. Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.