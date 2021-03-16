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Ансамбль «Псков» приглашает на посвященный Дню Победы праздничный концерт

Концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?», приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Большом концертном зале филармонии в Пскове 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В праздничной программе примут участие заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, солистка-вокалистка Елена Федина, солисты-инструменталисты - Сергей Поторочин, Денис Горин, Елена Ленина, ансамбль русской музыки «Псков», заслуженный коллектив народного творчества России - Театр танца «Русские узоры».

Зрители услышат любимые миллионами людей «День Победы», «В лесу прифронтовом», «Журавли», «А зори здесь тихие» и многие другие музыкальные композиции.

«День Победы - один из самых любимых, радостных и значительных праздников! А в этом году это вдвойне радостное событие для меня. С Божьей помощью и усилиями наших замечательных врачей Псковской городской больницы мы победили тяжелейшую форму коронавируса. И я впервые после долгой болезни смогу встретиться с моими любимыми зрителями. С праздником нас всех!» - подчеркнула солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова.

От имени ансамбля русской музыки «Псков» солистка Елена Федина пригласила псковичей на концерт, посвященный Дню Великой Победы.

«Праздник Победы объединяет всех нас! Поэтому, мы надеемся, что эта встреча будет особенно душевной и праздничной! Обещаем зрителям много песен военных лет, инструментальных композиций, которые цепляют за душу и только праздничную атмосферу», - рассказала солистка ансамбля.

Добавим, концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» пройдет с учетом санитарно-эпидемиологических требований, действующих на территории Псковской области, в том числе с соблюдением масочного режима.

Начало концерта в 19:00

Билеты на сайте филармонии.