Ансамбль «Псков» приглашает на посвященный Дню Победы праздничный концерт

Концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?», приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Большом концертном зале филармонии в Пскове 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В праздничной программе примут участие заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, солистка-вокалистка Елена Федина, солисты-инструменталисты - Сергей Поторочин, Денис Горин, Елена Ленина, ансамбль русской музыки «Псков», заслуженный коллектив народного творчества России - Театр танца «Русские узоры».
Зрители услышат любимые миллионами людей «День Победы», «В лесу прифронтовом», «Журавли», «А зори здесь тихие» и многие другие музыкальные композиции.
От имени ансамбля русской музыки «Псков» солистка Елена Федина пригласила псковичей на концерт, посвященный Дню Великой Победы.
Добавим, концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» пройдет с учетом санитарно-эпидемиологических требований, действующих на территории Псковской области, в том числе с соблюдением масочного режима.
Начало концерта в 19:00
Билеты на сайте филармонии.