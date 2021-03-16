Хор Псково-Печерского монастыря выступил в БКЗ филармонии. ФОТО

Концерт Архиерейского хора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря состоялся в Большом концертном зале филармонии в рамках XII Международных Александро-Невских чтений 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фото: Кирилл Кожуков
Дирижер - выпускник Сретенской семинарии, регент хора, дьякон Александр Амерханов.
Программа включала классику духовных песнопений Псково-Печерского монастыря, русские народные песни и романсы. Солистами концерта выступили Надежда Цыганова и Виктор Петровский.