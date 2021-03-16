Хор Псково-Печерского монастыря выступил в БКЗ филармонии. ФОТО

Псковский артист Денис Кугай рассказал о своей роли в «Смерти Тарелкина»

Народный артист России Игорь Волков: Город Псков для меня давно стал родным

«Потапов-фест» пройдет в Псковском театре

Не выезжаем и выезжать не будем – Псковский театр не планирует гастроли по районам