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Концерт «Музыка на воде» в этом году может пройти за пределами Пскова

Концерт «Музыка на воде» в этом году может пройти за пределами Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции «Летние концерты Псковской областной филармонии» сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

«Концерт "Музыка на воде" у нас запланирован на 20-21 августа в парке-дендрарии, и, возможно, что этим летом с этим проектом мы выйдем за пределы города. Пока не будем раскрывать все карты, но это очень красивое место в одном из районов нашей области, которое на 90% связанного с водой», - сказала Елизавета Барышникова и подчеркнула, что данный проект пока что находится на стадии разработки.

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский отметил, что филармония будет стараться расширять локации для концертов под открытым небом. При этом, по его словам, что основная деятельность музыкантов из-за акустики должна проходить в концертном зале. «Все, что связано с живым звуком, должно слушаться и восприниматься вживую, - пояснил он. - Но просветительские проекты, концерты классической музыки, которые могут посетить все желающие, мы будем, по возможности, расширять».