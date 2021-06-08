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«На страже мира»: Масштабный концерт пройдет сегодня на Соколихе

В День России, 12 июня, впервые в Пскове состоится масштабный творческий проект «На страже мира. Александр Невский – 800» в честь 800-летия святого великого князя Александра Невского. Концерт пройдет в одном из самых живописных мест Пскова – на горе Соколиха у подножия величественной скульптурной композиции великому князю и его дружинникам, идущим на Ледовое побоище.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, в программе концерта под открытым небом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области – Увертюра к опере «Псковитянка», первой из 15 опер Римского-Корсакова. Созданная 24-летним автором по одноименной драме Льва Мея, опера повествует об исторических событиях 1570-го года, связанных с приездом Ивана Грозного в Псков и борьбе города за независимость и вольность.

«Вокализ» Сергея Рахманинова – глубокая, лиричная, завораживающая своей красотой мелодия без слов. Сегодня она существует в переложении для многих инструментов, но изначально «Вокализ» написан для сопрано выдающейся русской певицы Антонины Васильевны Неждановой. Она стала его первой исполнительницей, получив в дар от композитора рукопись сочинения.

Второй концерт, самый пышный, сверкающий и задушевный, принес Рахманинову заслуженный успех, и с тех пор является одним из самых исполняемых во всем мире. Он ознаменовал начало нового этапа в творческой жизни композитора после кризиса, вызванного неудачной премьерой его Первой симфонии. В этой жемчужине русской классики – разлив лирических тем и высокие волны кульминаций, необычайная мелодическая красота и «колокольность» первых легендарных фортепианных аккордов концерта. Не случайно главной характеристикой сочинения стали слова композитора Николая Метнера: «Каждый раз с первого же колокольного удара чувствуешь, как во весь свой рост подымается Россия…».

На концерте также прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова.

Украшением программы станет участие в концерте солистки Московского академического Музыкального театра имени Константина Станиславского Лилия Гайсина и солиста – лауреата Международного конкурса имени Петра Чайковского Дмитрия Маслеева.

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский.

Вход на мероприятие строго по пригласительным билетам в связи с эпидемиологической обстановкой.

Концерт пройдет при поддержке министерства культуры Российской Федерации и администрации Псковской области. Организаторы – Театрально-концертная дирекция и «Псковконцерт».