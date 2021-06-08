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Пианист Дмитрий Маслеев примет участие в концерте «На страже мира» под Псковом

Известный пианист Дмитрий Маслеев примет участие в концерте Губернаторского симфонического оркестра Псковской области «На страже мира. Александр Невский – 800», который состоится сегодня, 12 июня, на горе Соколиха под открытым небом. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД.

Дмитрий Маслеев окончил Московскую консерваторию в классе профессора Михаила Петухова, затем стажировался в Международной фортепианной академии на озере Комо (Италия).

В 2015 году музыкант одержал триумфальную победу на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве, получив I премию и Золотую медаль. Последовавшие за победой гастроли принесли Маслееву признание мировой аудитории. В России он сотрудничает со всеми главными оркестрами страны, его сольные концерты проходят при полном аншлаге.

Особенно значимыми странами для пианиста стали Германия и Франция. Он неоднократно выступал в Мюнхенском филармоническом зале Гаштайг и Парижской филармонии. Во французской столице Дмитрий дебютировал с сольным концертом в музее Фонда Луи Виттона. Концерт транслировался телеканалом Medici TV, благодаря чему игру музыканта услышали тысячи людей во всем мире. Игрой Дмитрия Маслеева восхищались на фестивалях в Ла-Рок-д’Антероне, Рейнгау, Бад-Киссингене, на фортепианных фестивалях в Руре и Мекленбурге-Передней Померании. Дебют артиста с оркестром Берлинского радио под управлением Роберта Тревино, на котором прозвучала «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, прошел при полном аншлаге.

В январе 2017 года состоялся сольный дебют Дмитрия Маслеева в Карнеги-холле (Зал Исаака Стерна) с программой из произведений Скарлатти, Бетховена, Листа, Рахманинова и Прокофьева. В марте пианист повторил программу в Корнер-холле в Торонто, а в 2018 году совершил тур от западного до восточного побережья США с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Павла Когана. Музыкант также выступал с Филармоническим оркестром Французского радио, Национальным оркестром Лиона, Бамбергским симфоническим оркестром, Оркестром Кадакеса.

В 2017 году вышел первый сольный альбом Дмитрия Маслеева с музыкой Скарлатти, Прокофьева и Шостаковича на легендарном отечественном лейбле «Мелодия». Альбом сразу же попал в чарты Spotify Top Classical 2017 и получил престижную премию немецких критиков (Preis der Deutschen Schallplattenkritik).

В декабре 2019 года на фирме «Мелодия» выйдет его новый альбом, включивший Первый фортепианный концерт Шостаковича, Джазовую сюиту Александра Цфасмана и Второй фортепианный концерт Николая Капустина.

Уже сегодня псковские зрители услышат виртуозную игру Дмитрия Маслеева на фортепиано и смогут по достоинству оценить его талант.

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский.

Вход на мероприятие строго по пригласительным билетам в связи с эпидемиологической обстановкой.

Концерт пройдет при поддержке министерства культуры Российской Федерации и администрации Псковской области.

Организаторы – Театрально-концертная дирекция и «Псковконцерт».